Milei recibió a Georgieva y el FMI exigió mantener las reformas

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El jefe de Estado congregó a sus principales ministros para exhibir alineamiento ante el organismo. La ejecutiva búlgara demandó sostener la dureza del rumbo económico para garantizar el arribo de capitales privados.

Javier Milei, presidente de la Nación, recibió este lunes 27 de julio de 2026 a Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). El cónclave gubernamental ejecutado en Balcarce 50 selló un respaldo político directo a la estructura de ajuste oficial.

La visita de la máxima autoridad crediticia incluyó un primer filtro técnico en territorio nacional. Georgieva se reunió a primera hora con Luis Caputo, ministro de Economía, en las oficinas del Palacio de Hacienda, donde encabezaron una breve conferencia de prensa formal antes de trasladarse hacia el encuentro central.

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Ya en la sede del Poder Ejecutivo, la audiencia mutó rápidamente hacia una exhibición de volumen institucional. La administración central desplegó una reunión de gabinete ampliado que sentó a la plana mayor del Estado argentino frente a la comitiva enviada desde Washington.

El despliegue del Estado frente al organismo

La mesa principal reunió a las piezas centrales del organigrama. Junto a Milei y Caputo operaron Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado; María Ibarzabal, secretaria Legal y Técnica; y José Daza, secretario de Política Económica.

Completaron la lista oficial los titulares de Defensa, Carlos Presti; Seguridad, Alejandra Monteoliva; y Salud, Mario Lugones.

El bloque gubernamental sumó además al canciller Pablo Quirno, al presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y a Leonardo Madcur, director ejecutivo por Argentina ante la entidad financiera.

Del lado internacional, la delegación expuso jerarquía plena para monitorear los números locales. La comitiva liderada por Georgieva y Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental, sumó al jefe de Misión, Cheng Wong; el jefe de Gabinete de la directora gerente, Wolfgang Andreas Bauer Stampli; el representante residente en Argentina, Max Alberto Alier Montenegro; y el vicedirector hemisférico, Luis Manuel Cubeddu Merchan.

Directivas públicas sin desembolsos

La postura del Fondo eludió anuncios sobre dinero fresco y se limitó a delinear pautas estrictas de gestión.

“Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y desbloquear la inversión serán clave para impulsar el crecimiento“, sentenció Kristalina Georgieva al finalizar el encuentro.

La funcionaria utilizó sus canales oficiales para rubricar el saldo de la jornada. Allí agradeció al jefe de Estado por una “discusión productiva“, dejando asentado mediante un mensaje público que el progreso del país está atado obligatoriamente a la consolidación de oportunidades para el capital privado. (Agencia OPI Santa Cruz)