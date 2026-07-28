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(OPI Chubut) – La Secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad de Comodoro Rivadavia informó que cada fin de semana interviene entre “40 a 45 denuncias” por violencia de género.

Así lo señaló la funcionaria María Magdalena Cativa, titular del área quien sostuvo que la situación “es alarmante” y añadió que “el trabajo comienza cuando la víctima decide pedir ayuda”.

“Los fines de semana llegamos a tener casi entre 40 y 45 denuncias. Tras la denuncia se inicia el trabajo de acompañamiento, el asesoramiento y ver las necesidades que tienen las víctimas”, indicó la funcionaria.

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Desde el área se brinda asistencia legal, acompañamiento psicológico y ayuda económica o alimentaria cuando la situación lo requiere, mientras que, en los casos de mayor riesgo, el municipio cuenta con el Centro de Protección Integral (CPI), un espacio de resguardo cuya ubicación se mantiene en reserva por razones de seguridad.

Las víctimas pueden “alojarse junto a sus hijos menores mientras se trabaja en una solución definitiva. Las asistimos con comida, atención médica, psicólogos y distintas actividades. No es un lugar de encierro, es un espacio transitorio de protección”.

La funcionaria destacó que preocupa de igual manera “el incumplimiento de las restricciones judiciales dado que la Justicia dicta prohibiciones de acercamiento, pero no las respetan. Las mujeres siguen estando en riesgo permanente”. (Agencia OPI Chubut)