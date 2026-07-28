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La Asociación de Personal y Empleados Legislativos (APEL) criticó la decisión de la presidencia de la Cámara de Diputados de Santa Cruz donde se dispone el traslado de trabajadores a un edificio ubicado en calle Pellegrini 175 de Río Gallegos.

En un comunicado, APEL expresó su “rechazo absoluto” a las cédulas de notificación emitidas por la Dirección de Recursos Humanos y señalaron que la medida avalada por el presidente Fabián Leguizamón fue adoptada de “manera inconsulta”.

“La patronal intenta justificar esta medida bajo el pretexto de una supuesta ‘aglomeración de personal’ y la búsqueda de ‘mejorar las calidades laborales’. Una falacia insostenible y una falta de respeto absoluta a la inteligencia de los trabajadores legislativos” señala el gremio conducido por David Catrihuala.

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APEL sostiene que “se trasladan trabajadores de planta permanente” y que se continúa con la creación de “cargos jerárquicos y dependencias administrativas”.

“La superpoblación y el colapso de las oficinas no nacen de los trabajadores de carrera, sino de la desmedida e injustificada proliferación de cargos políticos y estructuras jerárquicas superfluas que responden al manejo discrecional de la Presidencia” añaden en el comunicado.

“Rechazamos de plano las notificaciones compulsivas por carecer de un acto administrativo legal, transparente y debidamente fundamentado” indicó el gremio y pidió respetar la estabilidad laboral de los trabajadores afectados. (Agencia OPI Santa Cruz)