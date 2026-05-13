El gobierno busca consenso en los gremios para tomar 600 millones de dólares de deuda

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El gobierno de la provincia enfrenta una situación financiera delicada en 2026, marcada por un déficit fiscal proyectado y la necesidad de financiamiento externo para cubrir gastos operativos y salariales, tal como quedó de manifiesto en el Presupuesto 2026.

Hoy el gobierno ingresó a la Legislatura el Proyecto N° 257 para ser tratado mañana, donde solicita autorización para tomar un endeudamiento por 600 millones de dólares a tomar de plaza o del exterior por 15 años a tasa fija o variable.

El pedido de endeudamiento cuenta con el apoyo de sectores gremiales como AMET y UPCN, que lo ven como un “paliativo necesario” para asegurar salarios. El gobierno, por su parte intenta “conversar” con otros sindicatos como Adosac, Judiciales y ATE, con el objetivo de romper la resistencia de estos sectores. Esta vez el gobierno intenta recorrer el camino al revés. Compromete a los sindicatos primero y luego avanza en la Cámara para evitar las manifestaciones y el repudio por el endeudamiento.

- Publicidad -

Actores de reparto

En las últimas horas la avanzada pública de gremios como AMET y UPCN disfrazado de “reclamo salarial” le reclama al gobierno de la provincia un aumento salarial e inmediatamente los dirigentes de ambos gremios pretenden convencer a sus afiliados de que es necesario aprobar este endeudamiento para que el Ejecutivo tenga los fondos suficientes como para que pueda cumplir con la exigencia salarial. Falso.

Por ejemplo, AMET remarcó que si es necesario “recurrir a herramientas financieras o tomar deuda” para garantizar salarios dignos y sostener el sistema educativo, esa posibilidad “deberá evaluarse con responsabilidad y urgencia“. Marcos Vello que desempeña funciones en el gobierno provincial, apoya desde UPCN a la toma de deuda del Ejecutivo. Con el mismo fin el Ejecutivo está tratando de convencer a Adosac, Judiciales, ATE, etc.

No es para sueldos

En declaraciones del Ministro de Economía Ezequiel Verbes hoy por la tarde, fue taxativo al señalar que el endeudamiento de 600 millones de dólares no van a ir a sueldos o gastos corrientes.

Cuando se refirió a las negociaciones salariales dijo “Mucho depende de la evolución de los recursos y de las herramientas que podamos disponer” y a continuación aclaró que el endeudamiento de 600 millones de dólares a 15 años que pide el Ejecutivo no puede ni va a ser usado para el pago de salarios.

El gobierno busca consenso en los gremios para tomar 600 millones de dólares de deuda

Dicho esto, los gremios que apoyen este endeudamiento de Claudio Vidal, deben saber que no modificarán en nada su situación salarial. Es decir ellos seguirán igual de mal salarialmente, la provincia asumiendo un compromiso que le va a quitar más recursos, para pagar la devolución de 600 millones de dólares más intereses y a pesar de las promesas de ser volcado ese dinero a la reactivación económica provincial, nadie asegura que eso vaya a ser así, porque si recordamos los 100 mil millones y los 300 millones de dólares anteriores, lo que supuestamente pagó YPF y el Fondo Unirse, es dinero que maneja el gobierno, nunca se reporta en que se gasta y las Cajas siguen desfinanciadas, los sueldos por debajo de la línea de pobreza y nada se ha modificado a pesar de que los fondos lluevan como maná.

Para atacar parte de los argumentos del gobernador que fundamenta la toma del crédito en dólares (lo cual no es fácil ni posible en lo inmediato), la oposición política en la Cámara ingresó un proyecto propio para que con el Fondo Unirse, el gobierno pueda redistribuir los fondos de manera que pueda asistir las necesidades de los municipios.

Cabe acotar que el gobierno no posee las manos necesarias para que mañana el proyecto de endeudamiento sea tratado sobre tablas, con lo cual el mismo va a pasar a Comisiones. (Agencia OPI Santa Cruz)