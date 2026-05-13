La trastienda de una tragedia que nadie cuenta ni analiza en sus detalles

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(Por: Rubén Lasagno) – En Perito Moreno ocurrió una tragedia que entristece y enluta a toda la provincia, de la cual se han ocupado profusamente los medios locales y provinciales.

En esta inédita tragedia fallecieron Gael Morales, un bebé de dos meses, Franco Gómez, de 26 años y Jorge Valconte de 30 años. Hubo múltiples heridos y un número impreciso de vecinos que vieron afectada su salud y sus bienes por la violenta deflagración que se generó en el segundo piso de un edificio donde el techo del primer piso colapsó y mató a un bebé y su padre, que murieron calcinados.

La crónica de la tragedia indica que el domingo 10 de mayo (2026) ocurrieron los hechos en horas de la noche (aprox. 21:50), dos ambulancias de Perito y dos de Los Antiguos trasladaron inmediatamente a las víctimas de profundas quemaduras a las localidades de Las Heras (160 m Kms de distancia) y Caleta Olivia (300 kms). Ambos trayectos por tierra los recorrieron bajo condiciones climáticas desfavorables debido a las heladas y la nieve, prolongando los tiempos de asistencia de las víctimas.

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Aproximadamente a la 01:20 hs de la madrugada del lunes 11 arribó a la localidad de Perito Moreno en el avión de la provincia, la Ministra Sec Gral Soledad Boggio y personal de Protección Civil

Perito Moreno tiene cuatro ambulancias para traslados fuera de la ciudad y la noche de la tragedia dos de esas ambulancias habían ido a Caleta Olivia y estaban regresando a la localidad, llegando aproximadamente a las 6 de la mañana del día lunes. Los Antiguos, por lo tanto aportó dos ambulancias, que junto a las dos de Perito Moreno hicieron los traslados que se iniciaron alrededor de la medianoche del domingo.

Los pacientes derivados, según información oficial, fueron:

–Castañares Rocío, 8 años, derivado al Hospital Zonal Caleta Olivia, Quemaduras AB, 80%

–Castañares Sofia, 12 años, derivado al Hospital Zonal Caleta Olivia, Quemaduras AB, 80%

–Estrada Mia, 11 años, derivado al Hospital Zonal Caleta Olivia, Quemadura 80%

–Dylan Gómez, 10 años, derivado al Hospital Zonal Caleta Olivia. Politraumatismo contuso cortante.

–Estrada Daiana, 38 años, derivada al Hospital Distrital de Las Heras. Quemaduras AB 80% del cuerpo.

Los cuerpos de un hombre y el bebé los cuales quedaron atrapados en el primer piso del edificio, fueron rescatados varias horas después el día lunes, entre los escombros; ambos calcinados.

Dudas y críticas de los vecinos

En OPI recepcionamos varios reclamos de vecinos de Perito Moreno, algunos de los cuales sufrieron daños menores por la imponente deflagración de lo que aparentemente (aún a 72 horas del hecho no hay certidumbre) fue una garrafa y/o acumulación de gas en el departamento superior del edificio donde estaban realizando “una pijamada”, destacaron los propios vecinos que se comunicaron con nuestra Redacción.

Tanto el gobierno provincial como el municipal reaccionaron con rapidez y dedicación para sortear los obstáculos que produjo la emergencia del desastre, pero aún así, algunos planteos que fueron hechos a OPI son motivo de análisis y no han tenido las debidas explicaciones.

¿Avión sanitario?

Uno de esos planteos y tal vez el más importantes fue ¿Por qué la provincia no aportó el avión sanitario de forma inmediata para efectuar el traslado de los pacientes más graves, teniendo en cuenta las distancias a Caleta Olivia, por ejemplo, donde por tierra y en las condiciones de seguridad en las que deben trasladarse las ambulancias (y las inclemencias del tiempo), no pueden tardar menos de 4 horas? Si el avión hubiera llegado antes de la medianoche, en una hora hubieran evacuado y no se habría tardado cinco o seis horas en hacerlo por vía terrestre.

Si se hubiera despachado inmediatamente el avión desde Río Gallegos, indican las fuentes, se podrían haber acortado significativamente los tiempos de atención médica. En cambio el avión provincial arribó cerca de la 1 de la mañana, en la configuración Ejecutiva, llevando a la Ministra y a personal de Protección civil, cuando las ambulancias habían partido una hora antes.

Relacionado con la llegada del avión de la provincia, el camión hidrante que se encontraba afectado a apagar el incendio y el caos que se había desatado con motivo de la explosión, debió abandonar la escena de la tragedia, para apostarse en la pista de aterrizaje, porque así lo demanda el protocolo de vuelo cada vez que aterriza o despega una aeronave.

Posteriormente, el avión de la provincia en configuración sanitaria terminó saliendo ayer 12 de mayo desde Comodoro Rivadavia con destino al Garraham en Buenos Aires, a pesar de que, previamente, la propia Ministra de Salud había salido a los medios señalando que la heridas de los niños afectados no eran graves, que estaban bien; pero 24 horas después debieron ser derivados al centro especializado del CABA.

Bomberos sin recursos

Otro incidente marcado por una fuente de los propios Bomberos que asistieron a las víctimas, señala que cuando el incendio se estaba llevando a cabo, el cuerpo de rescate no pudo ingresar a las viviendas, debido a que no poseen los elementos de protección personal adecuados para la riesgosa operación que demanda el ingreso en estas condiciones sin los equipos de oxígeno y los trajes antiflama “No podíamos entrar y solo nos tuvimos que circunscribir a tirar el agua y ver con desesperación y en medio del todo el shock y los gritos, cómo todo se quemaba porque no había posibilidad de entrar al edificio a sacar a nadie”, fue la respuesta que obtuvimos respecto de la trágica noche del domingo.

“Acá hay seis ambulancias en Perito Moreno, dos de esas son de servicio local (no viajan) y las otras cuatro si evacúan a Caleta; pero te cuento que una de las dos ambulancias del servicio local está rota hace como un año y a pesar de que mandamos expedientes de todo tipo, nunca han comprado los repuestos ni puesto en condiciones los móviles y esto recrudece cuando hay emergencias de este tipo y magnitud”, remarcó otra fuente desde el hospital de Perito Moreno. (Agencia OPI Santa Cruz)