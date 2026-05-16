Santa Cruz lidera la caída del empleo privado con un 16 por ciento

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La provincia arrastra un desplome del -16,1% en sus puestos de trabajo frente a noviembre de 2023. La gestión nacional exhibe una supresión neta de 205.680 empleos en todo el país.

Durante febrero de 2026, el mercado laboral del sector privado generó un incremento de apenas 965 empleos en términos absolutos respecto a enero. Esta variación mensual no compensa la caída del 3,2% acumulada en la medición nacional desde el cambio de gestión y la asunción de Javier Milei.

La consultora Politikon Chaco consolidó estos números utilizando los registros de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Los datos ratifican que el sistema productivo eliminó 205.680 empleos formales en el segmento privado desde finales del año 2023 hasta el segundo mes del presente calendario.

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El cruce de cifras contra febrero de 2025 también expone el retroceso del empleo. La comparación interanual certifica la pérdida de 100.034 empleos, un indicador negativo del -1,6% para el conjunto de la economía nacional.

El análisis por sectores expone un escenario fragmentado. Seis rubros incrementaron sus nóminas, tres mantuvieron sus dotaciones y cinco actividades destruyeron fuentes laborales durante febrero:

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler incorporó 2.993 empleos ( 0,3% ).

incorporó ( ). Otros servicios n.c.p. adhirió 2.969 empleos ( 0,8% ).

adhirió ( ). Agro sumó 603 empleos ( 0,2% ).

sumó ( ). Hoteles y restaurantes anexó 206 empleos ( 0,1% ).

anexó ( ). Explotación de minas y canteras captó 198 empleos ( 0,2% ).

captó ( ). Pesca formalizó 36 empleos ( 0,2% ).

formalizó ( ). Construcción , servicios sociales y de salud , junto a electricidad, gas y agua promediaron 0% , arrojando un saldo neto conjunto de 80 empleos .

, , junto a promediaron , arrojando un saldo neto conjunto de . Comercio y Transporte y otros bajaron -0,1% .

y bajaron . Enseñanza perdió -0,2% .

perdió . Intermediación financiera redujo su plantilla en 419 empleos ( -0,3% ).

redujo su plantilla en ( ). Industria manufacturera destruyó 2.978 empleos (-0,3%).

La distribución territorial del mes de febrero muestra resultados críticos para la mayoría de las provincias. Diez jurisdicciones expandieron sus nóminas, tres congelaron sus contrataciones y once aplicaron recortes.

La Rioja creció 4,4% .

creció . Catamarca avanzó 1,5% .

avanzó . Neuquén subió 0,8% .

subió . Río Negro sumó 0,5% .

sumó . La Pampa , San Juan y Santa Fe promediaron alzas del 0,2% .

, y promediaron alzas del . Tucumán , Misiones y CABA subieron 0,1% .

, y subieron . Córdoba , Chaco y Salta registraron 0% .

, y registraron . Santiago del Estero , Buenos Aires , Jujuy y Formosa cayeron -0,1% .

, , y cayeron . Corrientes mermó -0,2% .

mermó . Entre Ríos y San Luis decayeron -0,3% .

y decayeron . Tierra del Fuego y Chubut bajaron -0,4% .

y bajaron . Santa Cruz y Mendoza cerraron la tabla con caídas del -0,8%.

El contraste interanual confirman la parálisis productiva del interior. Apenas cinco provincias muestran índices positivos: Río Negro (3,2%), La Rioja (2,9%), Neuquén (2,4%), San Juan (2,2%) y Santiago del Estero (0,4%).

Las diecinueve provincias restantes operan con bajas contundentes respecto a febrero de 2025. El mapa de recesión ubica a Tierra del Fuego con una baja del -9,2%, seguida inmediatamente por las caídas del -7,2% en Chubut y Santa Cruz.

El seguimiento histórico desde la base de noviembre de 2023 ilustra el alcance del ajuste laboral. Únicamente Buenos Aires generó 8.343 empleos (5,8%) y Río Negro aportó 3.235 empleos (2,9%).

Las otras veintidós provincias mantienen saldos deficitarios desde el cambio de mandato. San Juan refleja el impacto más moderado con -0,2%, mientras los derrumbes patagónicos exponen la peor cara de la crisis estadística, con Formosa suprimiendo el -11,5% y Tierra del Fuego el -13,3%.

Santa Cruz lidera el ranking de destrucción de puestos formales a nivel país, anotando un recorte definitivo del -16,1%. (Agencia OPI Santa Cruz)