Pagos en efectivo complican el patrimonio de Adorni

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El empresario Matías Tabar presentó facturas y comprobantes ante la Justicia por una refacción de USD 245.000 que el funcionario canceló en efectivo. La documentación detalla el circuito físico del dinero que ingresó a la propiedad.

El contratista Matías Tabar aportó este viernes nueva evidencia documental sobre la remodelación que su firma ejecutó en el country Indio Qua. La presentación judicial incluyó comprobantes físicos de pago y conversaciones privadas para justificar la operatoria del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien los tribunales investigan por enriquecimiento ilícito.

Los documentos entregados a la Justicia contienen facturas, remitos en papel y capturas de pantalla de chats. El constructor ratificó ante los funcionarios judiciales que el costo total de los trabajos trepó a USD 245.000, una suma que el cliente abonó íntegramente con billetes estadounidenses.

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Frente al tribunal, Tabar detalló su rol como enlace operativo durante el proceso de refacción. El declarante explicó que la fase inicial requirió una inversión de USD 94.000 que el funcionario canceló bajo la modalidad de anticipo físico.

“El presupuesto es de 94.000 dólares. Eso me lo pagó con un anticipo. Yo era el intermediario entre Manuel y el administrador. Esa sumatoria terminó en los 245.000 dólares”, sostuvo el empresario al ratificar los montos.

Las maniobras transaccionales en moneda extranjera y sin registro bancario acaparan la atención de los investigadores. El contratista validó esa metodología y argumentó que los proveedores del rubro constructor exigen esa cobertura ante las fluctuaciones cambiarias.

“Está declarado que fue en dólares billete. Es la única forma que el constructor trata de resguardar”, argumentó Tabar sobre el circuito económico que ambas partes emplearon hace dos años.

Durante su exposición, el empresario separó sus ganancias personales del costo operativo total. Los honorarios netos por su gestión alcanzaron los USD 20.000, mientras que el monto restante financió la compra de materiales y el pago de mano de obra.

“En ningún momento vinieron ni bolsos de dólares ni cajas de zapatos llenas de dólares”, aclaró el constructor para desestimar las versiones públicas sobre el traslado del dinero.

A los recibos impresos sumó una secuencia de conversaciones telefónicas mantenidas directamente con Adorni. El constructor constató la fluidez del intercambio durante las etapas activas de albañilería, pintura y carpintería.

“Teníamos conversaciones siempre, dos o tres veces por semana. Le pasé un presupuesto, él lo aceptó y empezamos a pedir nuevas cosas que terminaron desembocando en el total de la obra”, detalló.

Horas previas a formalizar la entrega de papeles, el titular de la empresa avaló públicamente el origen de los fondos privados. “Yo lo adoro a Manuel, estoy convencido de que es honesto y creo que va a poder justificar todo”, indicó ante la prensa.

El empresario también lanzó cuestionamientos contra el escrutinio sobre la utilización de divisas en la construcción. “Parece que los únicos que evadimos fuimos Manuel y yo”, ironizó frente a las preguntas sobre el mecanismo de pago en efectivo.

Los agentes judiciales incorporaron la nueva documentación al expediente principal que audita la evolución patrimonial del titular de Gabinete. El entorno directo del funcionario sostiene que las transacciones poseen el respaldo legal correspondiente.

Los fiscales analizarán el contenido de los chats y las facturas entregadas este viernes para determinar el origen formal de los USD 245.000 invertidos en la propiedad. (Agencia OPI Santa Cruz)