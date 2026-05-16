Gobierno provincial veta la ley que anula la reforma

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(OPI TdF) – El Poder Ejecutivo Provincial rechazó la norma legislativa que buscaba cancelar las elecciones de convencionales constituyentes. Los documentos oficiales argumentan una defensa estricta de la institucionalidad frente a los cambios de las mayorías políticas temporales.

El Poder Ejecutivo Provincial de Tierra del Fuego vetó la ley sancionada durante la última sesión de la Legislatura provincial. La norma parlamentaria intentaba frenar la convocatoria al proceso de reforma parcial de la Constitución Provincial. Los funcionarios argumentan que esta anulación vulnera principios institucionales, democráticos y jurídicos fundamentales.

Los documentos oficiales que fundamentan el veto afirman que la reforma constitucional ya representa un proceso institucional activo. Los legisladores iniciaron esta etapa al aprobar la declaración de necesidad mediante la mayoría agravada que exige la Constitución Provincial. Posteriormente, el gobierno emitió el decreto correspondiente que llama a elecciones.

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El texto gubernamental subraya que la decisión original no constituyó la sanción de una ley ordinaria. Los parlamentarios activaron un mecanismo excepcional que establece la propia Carta Magna para habilitar el poder constituyente derivado. Estas acciones iniciales desencadenaron actos institucionales concretos, como la convocatoria a los comicios.

El Ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, cuestionó el accionar del parlamento fueguino basándose en los datos analizados. “Lo que ha resuelto el Poder Legislativo es inconstitucional desde el mismo momento del tratamiento”, aseguró el funcionario al defender la emisión del veto.

Jorge Canals explicó los fundamentos técnicos detrás de la decisión del gobierno. “La convocatoria a reforma no es una ley simple, no es una ley común, sino que pone en marcha un proceso superior vinculado a derechos constitucionales”, detalló el responsable de la cartera política.

El Ministro Jefe de Gabinete también abordó el impacto sobre el electorado de Tierra del Fuego. “No se puede quitar el derecho al vecino a elegir o a ser elegido”, señaló Jorge Canals. Luego, el funcionario recalcó que “todo el proceso se ha dado dentro del marco de la ley y la Constitución”.

El titular de la jefatura de gabinete profundizó la postura del gobierno provincial frente a los comicios. “Esta medida es una defensa del proceso democrático, de la institucionalidad y del derecho de la ciudadanía fueguina a participar en una discusión trascendental para el futuro de la provincia”, subrayó.

El texto oficial del veto advierte las consecuencias de la maniobra legislativa. Los redactores del documento señalan que la Legislatura no intenta simplemente derogar una norma común. Los legisladores buscan interrumpir un proceso constitucional activo y desconocen una decisión institucional previa que respeta el orden provincial.

El gobierno sumó otro punto central en sus argumentos contra la legislación de la cámara. Las autoridades mantienen un proceso electoral formalmente convocado. El texto oficial sostiene que anular esta convocatoria de forma intempestiva afecta la previsibilidad institucional y vulnera los derechos políticos fundamentales de la ciudadanía.

Los fundamentos del veto defienden el derecho de los ciudadanos a participar, debatir y decidir democráticamente sobre el futuro de la Constitución Provincial. Los electores conservan la potestad de elegir a sus representantes constituyentes o de postularse para los cargos. Toda esta dinámica transcurre dentro de un mecanismo que el ordenamiento constitucional prevé de manera plena. (Agencia OPI Tierra del Fuego)