Operativo invierno, arranca el control en rutas fueguinas

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(OPI TdF) – El Estado centralizó el trabajo de más de 18 instituciones nacionales, provinciales y municipales para vigilar la circulación en Tierra del Fuego hasta el 30 de septiembre. Las autoridades exigen el uso estricto de neumáticos homologados.

El Gobierno de Tierra del Fuego inició este 15 de mayo la aplicación del Operativo Invierno 2026. La medida moviliza a los organismos de emergencias, salud, fuerzas de seguridad y asistencia vial para intervenir frente a contingencias climáticas o accidentes de tránsito en las rutas de la provincia.

La administración estatal busca agilizar la capacidad de respuesta territorial al unificar los recursos de más de 18 instituciones nacionales, provinciales y municipales. El programa sostiene los controles viales y las tareas de prevención hasta el 30 de septiembre de este año.

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El Secretario de Protección Civil, Pedro Franco, encabeza las acciones conjuntas. El funcionario justificó el accionar estatal y aseguró: “hoy iniciamos formalmente el Operativo Invierno 2026 entendiendo que la prevención en esta época del año es muy importante”.

Los responsables del dispositivo apuntan a la responsabilidad directa de los conductores para evitar siniestros. Franco remarcó la orden de reducir la velocidad de circulación ante la acumulación de hielo negro sobre el asfalto. Esta capa imperceptible anula la tracción de los vehículos incluso cuando la superficie aparenta sequedad.

La normativa vigente obliga a todo el parque automotor a transitar con cubiertas homologadas para invierno. El Estado exige este requisito técnico como condición innegociable para rodar por las rutas fueguinas y minimizar las pérdidas de control vehicular.

El protocolo oficial demanda que los usuarios consulten los partes de transitabilidad antes de encender sus motores. Las agencias estatales difunden alertas meteorológicas diarias mediante sus canales institucionales para transparentar las condiciones reales del terreno.

El esquema de emergencias mantiene operativas las líneas telefónicas 911 y 103. Los despachadores de estas centrales reciben los reportes de incidentes y despachan a las unidades de rescate hacia las zonas afectadas por temporales o accidentes. (Agencia OPI Tierra del Fuego)