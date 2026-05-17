Aeropuerto de Ushuaia ingresa al ranking de mayor flujo

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(OPI TdF) – La terminal aérea de la capital fueguina registró un intenso movimiento de personas durante el cuarto mes del año y se posiciona firmemente dentro del esquema de conectividad nacional.

El Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas de Ushuaia, en Tierra del Fuego, entró en el décimo lugar del ranking nacional de terminales aéreas con mayor cantidad de pasajeros durante abril de 2026, de acuerdo a los datos analizados.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) elaboró el informe mensual que detalla el movimiento de 68.155 pasajeros en la terminal fueguina. La cifra definitiva engloba los registros obtenidos tanto en vuelos de cabotaje como internacionales.

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El organismo oficial ubicó las primeras posiciones del listado general por encima de la capital de Tierra del Fuego. El ranking nacional mantiene en los lugares de vanguardia a Aeroparque Jorge Newbery, Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Iguazú, Bariloche, Salta, Neuquén y San Miguel de Tucumán.

Las estadísticas oficiales de la ANAC exponen un incremento del 5% en la cantidad de viajeros respecto al mismo mes del año pasado. Las planillas institucionales reflejan de este modo la dinámica del movimiento turístico y comercial en Ushuaia.

El crecimiento sostenido del tránsito aéreo posiciona a la localidad como un destino referencial del país para las temporadas de otoño e invierno. Los visitantes arriban a la isla atraídos principalmente por la nieve, los paisajes naturales y las actividades de aventura. (Agencia OPI Tierra del Fuego)