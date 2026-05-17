Fuerzas Armadas y Policía liberan rutas en Bolivia

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El comandante policial Mirko Sokol y el jefe militar Víctor Hugo Balderrama dirigen el desplazamiento denominado ‘Corredor humanitario’. La fuerza estatal moviliza desde la madrugada a 2.500 agentes policiales y 1.000 militares.

Balderrama señaló que los policías marchan en la primera línea. Las tropas militares actúan como un elemento de apoyo frente a cualquier situación durante el procedimiento.

Sokol sostuvo que el contingente busca garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos, ambulancias y oxígeno medicinal a la ciudad de La Paz. El jefe policial instó a los manifestantes a despejar los caminos de manera pacífica para permitir la salida de turistas varados.

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Los manifestantes cortan vías estratégicas para el país. Las interrupciones afectan directamente a los siguientes puntos de circulación:

El camino hacia la región andina de Oruro , clave para la conexión interna.

, clave para la conexión interna. Una ruta hacia Perú vía Copacabana , junto al lago Titicaca .

vía , junto al . Un acceso en el sur de la sede de Gobierno.

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ reclaman la dimisión del mandatario. Una marcha con centenares de seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) avanza hacia la capital y proyecta su llegada para el lunes.

El Poder Ejecutivo acusó a Morales de diseñar un plan macabro para romper el orden constitucional. La administración gubernamental afirmó que el narcotráfico financia la maniobra, versión que el exmandatario rechazó según publicó el sitio DW.

La Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica exigieron el viernes la apertura de corredores humanitarios. Ambas instituciones solicitaron a las autoridades la creación de espacios de diálogo efectivo con los movilizados.

Ocho gobiernos latinoamericanos emitieron un comunicado conjunto para rechazar las acciones contra la gestión elegida en las elecciones generales de 2025. El documento lleva las firmas de los representantes de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.

Las administraciones extranjeras exhortaron a los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias mediante el diálogo y el respeto institucional. Las autoridades diplomáticas confirmaron su postura a través de un cable emitido por la agencia de noticias Xinhua. (Agencia OPI Santa Cruz)