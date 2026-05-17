Gremios exigen fijar el salario mínimo en 2.879.877 pesos

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Un bloque de 140 organizaciones sindicales presentó un informe que expone la pulverización de los ingresos bajo la gestión de Javier Milei. Los gremios calculan pérdidas superiores a los 62 billones de pesos y formalizan un pedido de aumento exponencial del ingreso básico.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) formalizó este fin de semana un reclamo salarial directo ante la administración nacional. Los dirigentes exigen llevar el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) a la cifra exacta de $2.879.877. Esta solicitud multiplica por ocho el piso remunerativo actual, que registra hoy su nivel más bajo en toda la historia argentina.

Los gremialistas presentaron el tercer informe mensual del espacio durante un debate público en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza. Allí advirtieron que los asalariados perdieron más de 62 billones de pesos en sus ingresos acumulados desde la asunción del actual gobierno. El déficit continuo obligó a los trabajadores a contraer deudas financieras para sostener la vida cotidiana.

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La sangría salarial castiga de manera diferenciada según el ámbito laboral. Los registros del FreSU muestran que un empleado del sector privado sufrió un recorte promedio de $2.321.245. El impacto escala drásticamente al analizar el sector público, donde los empleados registran una pérdida media de $12.788.939.

Los equipos técnicos del frente sindical calcularon el piso de $2.879.877 a partir del costo real de nueve necesidades dispuestas por la Constitución Nacional. El esquema de gastos asigna $648.271 para alimentación adecuada, destina $568.227 a garantizar una vivienda digna y requiere $252.457 para cubrir la educación.

El detalle de subsistencia incorpora rubros de primera necesidad con erogaciones fijas. Exige $147.595 para vestimenta y proyecta gastos de salud por $349.332. Las mediciones destinan también $597.209 al transporte, esparcimiento y vacaciones, y reservan $316.786 para cumplir con la previsión social.

Un total de 140 organizaciones sindicales de las tres centrales obreras avalan esta exigencia económica. Integran la coalición gremios de peso como la UOM, ATE, la Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Aeronáuticos, Molineros y el sindicato de Papeleros.

Los secretarios generales Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE), Daniel Yofra (Federación Aceitera) y Matías Fachal (Federación Judicial), junto a la secretaria general Francisca Staiti (Conadu Histórica), expusieron la totalidad de las cifras. Convocaron y organizaron la jornada la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mendoza, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALAL). (Agencia OPI Santa Cruz)