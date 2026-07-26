La Libertad Avanza busca alianzas con 13 gobernadores para 2027

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En una abierta revisión del esquema político aplicado durante la primera etapa de la gestión, la administración nacional viró hacia una vocación de entendimiento territorial que incluye el armado de alianzas estratégicas con mandatarios provinciales.

Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros, y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación, encabezan las articulaciones políticas con un grupo de 13 provincias para garantizar la aprobación de reformas estructurales en el Congreso de la Nación y estructurar el mapa electoral rumbo a 2027.

La nómina trazada desde la Casa Rosada contempla a los gobiernos de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Chaco y San Luis, sumando además los vínculos institucionales con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Giro pragmático y pragmatismo en el mapa federal

El plan político ideado en los despachos oficialistas para la segunda mitad del mandato presidencial contempla tres prioridades centrales: la aprobación del paquete de reformas económicas en el Poder Legislativo, la consolidación del armado territorial para disputar un nuevo mandato en 2027 y la integración de las demandas provinciales en esa arquitectura política.

A diferencia del criterio imperante durante la construcción del sello partidario, cuando la Secretaría General de la Presidencia de la Nación rechazaba alianzas locales para priorizar candidaturas puras, la estrategia actual contempla listas conjuntas o esquemas de neutralidad territorial según la conveniencia de cada distrito.

“Hay 13 gobernadores con problemas de plata, pero no es nada nuevo. ¿Por qué se acercan ahora y no antes? ¿No será que ven que las cosas no van mal?“, sintetizó un integrante de la mesa política de la Casa Rosada.

El peso del Congreso y la ingeniería electoral

La ratificación del rumbo económico requirió de votos clave en las cámaras legislativas, un factor que aceleró la predisposición del Poder Ejecutivo Nacional para ofrecer flexibilidad en las negociaciones. El desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete de Ministros lubricó las mesas de diálogo con los mandatarios provinciales que acompañaron iniciativas fiscales previas.

De forma paralela, Karina Milei intensificará sus recorridas por el interior del país para coordinar los armados partidarios locales. El reto operativo de la conducción oficialista consistirá en sostener la disciplina de los bloques legislativos aliados en el corto plazo sin que las disputas por el armado de listas legislativas para 2027 fracturen los entendimientos alcanzados. (Agencia OPI Santa Cruz)