Venezuela confirma más de cinco mil muertos tras los sismos

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El repliegue de brigadas internacionales marca el inicio de una fase crítica. Las autoridades evalúan daños estructurales masivos mientras organizaciones civiles asumen el soporte sostenido para miles de ciudadanos sin hogar en la región central.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, oficializó un saldo de 5.546 personas fallecidas y 17.907 damnificadas a un mes de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio. El desastre natural forzó la intervención de infraestructura crítica y precipitó el despliegue internacional a largo plazo ante un impacto secundario de 16.740 heridos.

Tras operar durante un mes exacto, el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) finalizó su misión de apoyo humanitario en territorio venezolano. Las tropas norteamericanas integraron un contingente de más de 4 mil brigadistas originarios de 30 países. Un bloque operativo sustentó las labores iniciales de rescate con rescatistas provenientes de Estados Unidos, México, España, Colombia, Rusia, Países Bajos, El Salvador, República Dominicana, Suiza, Ecuador, Chile, Italia y Argentina.

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Conforme a los reportes reproducidos por el diario El Nacional, las brigadas gubernamentales completaron la inspección técnica de más de 30.000 inmuebles. Los equipos estatales aplicaron una categorización visual mediante códigos de colores verde, amarillo y rojo. “Están siendo intervenidas activamente”, precisó Rodríguez sobre las más de 12.000 casas clasificadas en nivel preventivo que carecen de fallas estructurales principales.

En paralelo, los peritos mantienen bajo análisis técnico los espacios marcados en alerta máxima para ordenar su demolición o reconstrucción. El catastro oficial del Estado venezolano cuantifica 856 edificios con daños diversos y 190 estructuras colapsadas en su totalidad. A su vez, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) ejecutó revisiones independientes sobre más de 8.000 edificaciones para mapear vulnerabilidades urbanas y guiar a los residentes afectados.

Ante la magnitud del déficit habitacional, Luis Manuel Farías, presidente de la Cruz Roja Venezolana, comunicó la extensión del operativo civil en Caracas y La Guaira. La organización mantendrá su presencia durante 24 meses para socorrer a 300 mil individuos vulnerables. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja secunda el programa junto a diversas sociedades nacionales aliadas.

Los voluntarios focalizan la asistencia en servicios de salud, soporte psicosocial, entrega de insumos, programas de agua, saneamiento e higiene, labores de protección y reunificación familiar. (Agencia OPI Santa Cruz)