Sube el boleto de colectivo en Puerto Madryn

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(OPI Chubut) – La Municipalidad de Puerto Madryn informó que la empresa del servicio de transporte público presentó un estudio sobre costos de la prestación y se aplicará un incremento en el valor del boleto desde el próximo 30 de julio.

Así lo comunicó el municipio tras conocer el informe de la empresa “Ceferino del Sur S.A” que en base a lo regulado por la ordenanza N°9985, permitirá que incremente el boleto a 1.768,51 pesos.

En abril de 2026 se había establecido la última actualización con un valor de 1.598.73 pesos, lo cual representa un incremento superior al 10%.

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El impacto del nuevo valor regirá desde el próximo jueves y la autorización de suba se basa en que la empresa pueda afrontar los “incrementos en los costos que implica la prestación del servicio”. (Agencia OPI Chubut)