Tribunal de Juicio juzga imputado por abuso en Río Grande

- Publicidad -

(OPI TdF) – El proceso penal evalúa una denuncia por agresión con acceso carnal contra una expareja. La defensa técnica presentará su descargo frente a los magistrados provinciales durante la primera audiencia tras el receso invernal.

En Río Grande, el Tribunal de Juicio reinicia su actividad este miércoles a las 9:30 con un debate oral a puertas cerradas. El cuerpo colegiado juzga a un hombre acusado por abuso sexual con acceso carnal contra su expareja.

El presidente de la sala, el juez Eduardo López, dirige las audiencias de manera conjunta con los vocales Juan José Varela y Verónica Marchisio. La funcionaria María Eliana Nocioni certifica las actuaciones procesales, conforme al expediente que evaluó este medio.

- Publicidad -

El fiscal Ariel Pinno impulsa la acción penal correspondiente al Ministerio Público Fiscal. Los abogados Francisco Giménez y Omar Vargas Chávez articulan la estrategia de la defensa particular para rechazar las imputaciones contra su cliente.

Ocho testigos comparecerán ante los magistrados durante la etapa de producción de prueba. El imputado atraviesa el requerimiento judicial en libertad por los hechos registrados formalmente en 2013. (Agencia OPI Tierra del Fuego)