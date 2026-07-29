Milei recibió un Doctorado Honoris Causa en Lima

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El mandatario argentino aprovechó su viaje diplomático al territorio peruano para consolidar lazos ideológicos. La gira incluyó actos institucionales y validaciones por sus políticas de recorte estatal.

Javier Milei, presidente de la Nación, recibió el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de San Martín de Porres en Lima. La entrega del galardón académico ocurrió durante la gira oficial del mandatario argentino por Perú.

La ceremonia se desarrolló el 28 de julio de 2026 en las instalaciones de la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios. Según los fundamentos difundidos por la institución, el reconocimiento académico destaca el impulso a las ideas de libertad económica y las reformas orientadas a la reducción del gasto público implementadas desde la Casa Rosada. La distinción fue entregada directamente por las máximas autoridades universitarias locales.

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El cronograma académico funcionó como una actividad paralela al objetivo central del viaje diplomático. Antes de recibir la condecoración, el jefe de Estado asistió a la toma de mando de Keiko Fujimori, actual presidenta de Perú. El acto de juramentación protocolar se llevó a cabo dentro del Congreso peruano.

La comitiva oficial y el aval diplomático

El despliegue de la delegación argentina en la capital peruana buscó fortalecer los vínculos bilaterales con la nueva administración andina. La presencia del Gobierno estuvo respaldada por figuras del gabinete nacional que escoltaron al presidente durante toda la jornada institucional. Pablo Quirno, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, integraron el círculo cerrado que participó de los encuentros pautados con las autoridades.

La agenda no contempló desvíos del itinerario gubernamental.

Durante su estadía en el país vecino, la comitiva mantuvo reuniones estrictamente enfocadas en el recambio de gestión. La exposición del modelo argentino frente al nuevo esquema de poder en el Pacífico operó como el eje rector de los contactos bilaterales establecidos en suelo limeño.

“El reconocimiento responde al compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, así como con la modernización del Estado“, fundamentó la Universidad de San Martín de Porres en su documento oficial de premiación. (Agencia OPI Santa Cruz)