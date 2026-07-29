Crisis diplomática tras los insultos de Javier Milei en San Pablo

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La cúpula del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva endureció su postura frente al mandatario argentino. La Cancillería del país vecino activó los resortes institucionales para evaluar los daños del vínculo.

Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil, aseguró el 29 de julio de 2026 que las recientes declaraciones de Javier Milei, presidente de la Nación, afectan de manera directa los intereses comerciales e industriales del territorio argentino.

El pronunciamiento del funcionario expuso la gravedad de la tensión regional. La administración de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, desplegó herramientas diplomáticas formales ante los agravios verbales lanzados por el jefe de Estado libertario durante su paso por la ciudad de San Pablo.

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El intercambio de recriminaciones amenaza con paralizar los canales habituales del principal socio económico de la Argentina. Mauro Vieira, canciller del gobierno brasileño, definió los hechos como un evento de una magnitud inaceptable y sin precedentes para el trato regular entre ambas administraciones.

El peso de la provocación en San Pablo

El conflicto escaló luego de la participación de Javier Milei en un evento partidario de la oposición brasileña el fin de semana del 25 y 26 de julio de 2026. Frente a la militancia local, el mandatario apoyó a Flávio Bolsonaro y calificó a su par sudamericano de “ladrón” y “presidiario”.

La respuesta cortó el silencio institucional de Itamaraty.

Geraldo Alckmin delimitó el impacto de la fricción al enfatizar que la retórica confrontativa destruye las bases de una integración que sostiene el andamiaje productivo de ambas naciones.

“Las declaraciones son lamentables y terminan perjudicando a la Argentina“, sentenció Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil.

Posteriormente, la Casa Rosada redobló la apuesta discursiva. Javier Milei denunció públicamente una supuesta campaña “antiargentina” orquestada y financiada desde la sede del Ejecutivo con asiento en Brasilia.

Consultas diplomáticas y respuestas cruzadas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil materializó la queja formal. La citación en simultáneo de los embajadores Julio Bitelli y Daniel Raimondi evidenció el quiebre de la relación cotidiana dentro del bloque regional.

La fricción alcanzó la propia investidura presidencial.

Abordado por la prensa durante una rueda de actividades el 27 de julio, Luiz Inácio Lula da Silva desestimó la ofensiva verbal del dirigente de La Libertad Avanza recurriendo al sarcasmo ante los micrófonos.

“¿Quién es ese tipo?“, respondió Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, al ser consultado sobre las acusaciones. (Agencia OPI Santa Cruz)