Venezuela gestiona fondos ante el FMI y acuerda cita con Trump

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La agenda diplomática previa a la apertura formal de debates incluye negociaciones bilaterales de Caracas ante organismos de crédito, tratativas con Washington y advertencias arancelarias de Brasilia frente a las tarifas comerciales norteamericanas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, gestionó en Nueva York el seguimiento de los 346 millones de dólares restituidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), horas antes de iniciar una audiencia bilateral pautada con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del 81º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Negociaciones financieras multilaterales y agenda bilateral

Rodríguez formalizó audiencias con la directora gerente del organismo crediticio, Kristalina Georgieva, y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, con el propósito de evaluar mecanismos de cooperación técnica y revisar la dinámica macroeconómica venezolana. El monto financiero corresponde a fondos propios desbloqueados en agosto para atender las obras de reconstrucción derivadas de los sismos registrados el 24 de junio, proceso respaldado en las auditorías bilaterales desarrolladas el 29 de julio en la capital venezolana.

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La Casa Blanca confirmó que la representante venezolana mantendrá este martes una reunión directa con Trump en los márgenes de la Semana de Alto Nivel. El mandatario norteamericano prevé además conversaciones con comitivas de Medio Oriente para abordar tensiones zonales, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, reportó a la cadena CNN la inminente llegada de la delegación de Irán sin descartar contactos diplomáticos directos entre delegaciones.

Posicionamiento comercial y soberanía regional

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, fijó su postura frente a las medidas arancelarias de Washington durante una entrevista concedida a CNN Internacional. El mandatario advirtió la activación de instrumentos comerciales defensivos: “Mientras estamos en la mesa de negociación, no tengo que aplicar la Ley de Reciprocidad, tengo que ser más paciente, pero es importante que se sepa que, si no hay un acuerdo, tendremos que aplicarla”.

El jefe de Estado brasileño cuestionó el sustento técnico de las tarifas impuestas por la administración estadounidense y rechazó las intervenciones de Washington en Caracas: “Es grave lo que Estados Unidos hizo a Venezuela. La soberanía del país acabó. Eso no es bueno para los dos países ni para la democracia”. El plenario de 193 países miembros dio inicio a sus deliberaciones tras el mensaje final de mandato del secretario general, António Guterres. (Agencia OPI Santa Cruz)