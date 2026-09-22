Cristina Kirchner continuará detenida en San José 1111

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Los informes de control penitenciario y monitoreo electrónico avalaron la permanencia de la expresidenta en el departamento de Constitución, mientras avanzan embargos millonarios y pesquisas sobre inmuebles linderos.

El Tribunal Oral Federal N° 2 resolvió prorrogar el régimen de prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Kirchner, quien continuará cumpliendo su condena a seis años de prisión en el inmueble ubicado en San José 1111. La resolución judicial homologó el esquema de arresto en el marco de la ejecución de la pena impuesta en la causa Vialidad.

El juez federal Rodrigo Giménez Uriburu fundamentó la continuidad de la medida en que la exmandataria “ha cumplido adecuadamente” tanto el “deber de permanencia” como las pautas fijadas para el régimen de visitas. El pronunciamiento tomó como base los dictámenes técnicos elevados por la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

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Las evaluaciones del organismo de ejecución penal registraron entrevistas domiciliarias periódicas en las que la condenada respondió a las requisitorias oficiales. Durante el período examinado, la Justicia constató una única salida autorizada para asistencia médica, la ausencia de irregularidades en la tobillera electrónica y la inexistencia de reclamos vecinales por las concentraciones registradas en las inmediaciones del edificio.

La prórroga coincidió con la ratificación judicial del embargo preventivo sobre diversos activos de los condenados en el expediente de obra pública vial, incluyendo la unidad de San José 1111, con el fin de cubrir un decomiso estimado en $685.000 millones. De forma paralela, la Cámara Federal de Casación rechazó dos planteos de la exmandataria, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner orientados a frenar cautelares sobre bienes de las sociedades Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.

El escenario edilicio sumó actuaciones sobre otras propiedades del inmueble: se investiga la compra del departamento inferior por parte de la dirigente María Soledad Calle con destino declarado a una fundación, en tanto constan registros de dominio que acreditan al senador nacional Mariano Recalde como titular de la unidad funcional del primer piso. (Agencia OPI Santa Cruz)