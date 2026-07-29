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La empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado informó que la distribución de agua en Caleta Olivia se verá restringida porque hubo una rotura en el acueducto que proviene de Comodoro Rivadavia por lo cual habrá un 50% de reducción del caudal.

La restricción del suministro regirá al menos por 48 horas mientras avanzan las tareas de reparación.

Desde la empresa señalaron que las tareas necesarias de reparación y normalización del sistema de distribución será al menos hasta el próximo jueves.

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“Una vez finalizados los trabajos y restablecido el caudal habitual de ingreso, se retomará progresivamente la distribución de agua a los usuarios” indicaron desde SPSE y pidieron “a la comunidad hacer un uso responsable del recurso mientras se mantenga esta situación de contingencia”. (Agencia OPI Santa Cruz)