Inspeccionarán el funcionamiento de los juzgados de Río Gallegos

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras Agüero dispuso nuevas auditorías en los fueros Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Río Gallegos en el marco del plan integral de supervisión y control de gestión en la administración de justicia.

Mediante una resolución, Contreras ordena formalmente a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial llevar a cabo una amplia inspección sobre el funcionamiento y trabajo diario de los juzgados de primera instancia de la capital provincial.

Los informes deberán abarcar a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1 y N° 2, así como a los Juzgados de Familia N° 1, N° 2 y N° 3.

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La Cámara de Apelaciones, como superintendencia, dispondrá de un plazo estricto de 15 días hábiles a partir de la notificación para elevar los informes correspondientes a la Presidencia del máximo tribunal de justicia provincial.

En la resolución, Contreras argumenta sobre el deber ineludible de asegurar a la comunidad un servicio permanente, “libre de dilaciones irrazonables”.

Los informes intentarán identificar las demoras procesales o fallas operativas. (Agencia OPI Santa Cruz)