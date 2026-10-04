Un disparo en la Escuela 69 movilizó a la Policía en Caleta Olivia

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Directivos de la Escuela Primaria N° 69 aplicaron los protocolos de resguardo luego de que un alumno disparara contra una abertura interna durante el turno tarde, derivando las actuaciones al fuero penal juvenil. (32 palabras)

La Escuela Primaria Provincial N° 69 de Caleta Olivia activó los protocolos de seguridad institucional durante el turno tarde de este último jueves, luego de que un estudiante ingresara al establecimiento con una réplica de arma de aire comprimido y efectuara una detonación en el sector de sanitarios.

El episodio ocurrió durante el horario de recreo, momento en que el alumno ingresó al baño del edificio escolar y gatilló contra una de las puertas. Ante la advertencia inmediata efectuada por otro estudiante, el equipo docente intervino de urgencia en el lugar, retiró el artefacto del alcance del menor y lo puso bajo custodia preventiva dentro de la oficina de Dirección.

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Efectivos de la Policía de Santa Cruz acudieron al establecimiento escolar para formalizar la incautación del arma de aire comprimido. Paralelamente, tomó conocimiento formal la Secretaría del Juzgado Penal Juvenil, área que ordenó la remisión administrativa de las actuaciones iniciales mediante nota oficial para determinar las pautas de seguimiento del caso. Al cierre de este despacho, no trascendió la caratulación judicial ni el calibre técnico del dispositivo incautado.

Frente a lo acontecido, grupos de familiares de los alumnos concurrieron a las instalaciones escolares con el objetivo de requerir precisiones sobre los hechos y tomar conocimiento directo de las medidas de resguardo implementadas en la institución. El elemento secuestrado permanece bajo resguardo de la dependencia policial interviniente para la continuidad de los peritajes de rigor. (Agencia OPI Santa Cruz)