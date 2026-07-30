Siete funcionarios muertos al caer un helicóptero en San Juan

- Publicidad -

Un helicóptero Bell 412 se precipitó a tierra el 29 de julio de 2026 en la zona del Parque Ischigualasto, provocando la muerte instantánea de sus siete tripulantes.

La aeronave trasladaba personal jerárquico hacia la provincia de La Rioja para coordinar el combate de incendios forestales tras una jornada previa de capacitación técnica. Entre los fallecidos se encontraban altos mandos encargados de la protección civil provincial y brigadistas nacionales que viajaban bajo la órbita de un operativo oficial conjunto.

Marcelo Orrego, gobernador de la provincia de San Juan, dispuso de inmediato tres días de duelo provincial con banderas a media asta y la cancelación absoluta de todos los actos festivos estatales.

- Publicidad -

La cúpula de seguridad entre los escombros

El listado de víctimas fatales expone la pérdida de toda una línea de mando provincial. El vuelo era integrado por Germán Videla, comisario general y subjefe de la Policía de San Juan, y Carlos Heredia, director de Protección Civil de la misma jurisdicción.

Fueron acompañados por los responsables tácticos del fuego.

Rubén Castro, comisario inspector y jefe de Bomberos de la policía sanjuanina, junto a Jorge Carbajal, segundo jefe a cargo de la División Bomberos D-9, también perdieron la vida. El operativo era conducido por el piloto Matías Valenzuela, encargado del Bell 412, quien transportaba además a Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias.

Hermetismo técnico e investigación abierta

Las autoridades nacionales emitieron una comunicación institucional enfocada en el aspecto procedimental tras el impacto.

“Las causas del accidente siguen bajo investigación y nuestro personal colaborará con todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento del hecho“, notificó formalmente la directiva de la Agencia Federal de Emergencias.

La prensa y los registros locales de San Juan catalogan el evento como la mayor tragedia aérea registrada en la cronología institucional de la provincia. El impacto obliga al Ejecutivo local a una rápida reestructuración de su esquema jerárquico de respuesta ante crisis. (Agencia OPI Santa Cruz)