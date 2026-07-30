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El Centro de Empleados de Comercio (SEC) de Caleta Olivia informó que por la crítica situación económica en la región y el país se afectó la actividad comercial e implicó la pérdida de 1.600 empleos directos en el sector comercial de la zona norte de Santa Cruz y el área de influencia en el sur de Chubut.

El delegado gremial Ezequiel Escobar sostuvo que en un año el sindicato registró la pérdida de 1.600 puestos de trabajo en su zona de actuación, que comprende Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno y Los Antiguos.

El referente aseguró que las desvinculaciones se “produjeron por despidos, renuncias y acuerdos entre trabajadores y empresas. Muchos de esos trabajadores vuelven a insertarse laboralmente, pero lo hacen de manera informal, sin aportes jubilatorios, sin obra social, sin ART y sin los derechos básicos que garantiza un empleo registrado”.

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Escobar sostuvo que se piden inspecciones al Ministerio de Trabajo para “detectar empleo informal y verificar las condiciones laborales en los comercios”. (Agencia OPI Santa Cruz)