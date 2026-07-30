Encuesta revela que la mitad del país no tolera más el ajuste

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El estudio expone un quiebre en las expectativas ciudadanas sobre el plan libertario. El pesimismo domina la medición y dos tercios de la población creen que el esfuerzo actual carece de sentido.

La consultora QSocial publicó un estudio nacional que documenta la pérdida de apoyo social al plan económico de Javier Milei. La mitad de los encuestados afirmó que ya no está dispuesta a tolerar el ajuste financiero. El relevamiento certifica una caída abrupta en las expectativas macroeconómicas de la población.

El trabajo estadístico procesó 1.323 casos efectivos en todo el territorio nacional con un margen de error del 2,9 por ciento. Los datos muestran que el 50 por ciento de los encuestados exige resultados concretos de forma inmediata para sus economías domésticas. Apenas un 20 por ciento mantiene el respaldo incondicional y asegura que esperará hasta las elecciones presidenciales de 2027.

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La estructura de tolerancia hacia el oficialismo se fractura al analizar los plazos cortos. Un 10 por ciento sostiene su paciencia hasta finales del año en curso, un 8 por ciento posterga la exigencia hasta mediados de 2027 y el 12 por ciento restante optó por no definir una postura. El diagnóstico del presente resulta negativo, ya que el 48 por ciento califica la situación general del país como mala, frente a un 16 por ciento que la considera buena.

Expectativas a la baja y percepción de gobierno

La comparación histórica arroja el único número de alivio relativo para la gestión gubernamental. Frente al escenario de diciembre de 2023, momento en el que se produjo la asunción presidencial, un 31 por ciento percibe mejoras relativas.

Esa base de apoyo choca contra la percepción de capacidad operativa del Estado.

El 61 por ciento de la muestra opina que el gobierno nacional carece de herramientas o capacidad para resolver la crisis. Las urgencias de supervivencia desplazaron a las discusiones institucionales en la agenda pública; la corrupción quedó relegada con un 19 por ciento, superando a la inflación que registró un 11 por ciento. La inseguridad reúne el 8 por ciento de la inquietud ciudadana y el funcionamiento de la Justicia apenas concentra el 6 por ciento.

“El 67 por ciento de los encuestados rechazó la premisa de que las políticas actuales sean necesarias frente al sacrificio a corto plazo”, detalla el cruce de variables del informe cuantitativo.

Fractura en el relato del sacrificio

La matriz de opinión pública expone una desconexión frontal entre el discurso gubernamental y la percepción del impacto real de las medidas. La teoría de un padecimiento transitorio con recompensa monetaria futura fracasa en la evaluación ciudadana.

El mismo nivel de rechazo, un 67 por ciento, considera que el esfuerzo actual de las familias será inútil en los próximos años.

Frente a ese bloque crítico mayoritario, el gobierno logra retener un núcleo duro. Alrededor de un 32 por ciento de los consultados mantiene una postura favorable, legitima la estrategia de recortes continuos y confía en el programa ejecutado por el Ministerio de Economía. (Agencia OPI Santa Cruz)