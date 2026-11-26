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El ministro descartó estímulos fiscales al consumo y detalló el esquema para afrontar vencimientos por USD 4.370 millones en enero de 2027, apoyado en préstamos multilaterales, la venta de AySA y compras de reservas del BCRA.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, descartó de plano implementar medidas de expansión fiscal para impulsar el consumo interno y ratificó la continuidad del programa de ajuste monetario y fiscal vigente. De acuerdo con declaraciones públicas difundidas recientemente, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que la Argentina atraviesa una etapa en la que debe sostener el orden macroeconómico sin concesiones de gasto público.

Durante su exposición, Caputo afirmó que el país acumula escasamente tres años de ejecución de su plan de estabilización, frente a procesos similares en Uruguay y Chile que demandaron entre 10, 15 y 20 años para consolidarse. Bajo ese argumento, el funcionario aseguró que el esquema oficial logró equilibrio fiscal y monetario junto con un superávit comercial de USD 30.000 millones, cifra con la que buscó dar por superada la restricción externa de divisas.

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En el plano de la actividad y los ingresos, el jefe de la cartera económica sostuvo de manera discursiva que en el actual mandato se registró crecimiento económico por primera vez desde 2011, incluso en términos per cápita, algo que situó como inédito en los últimos 16 años. Sin presentar indicadores estadísticos oficiales que respalden esas afirmaciones en su alocución, el ministro aseguró que, a diferencia de otros programas de ajuste, en este período bajó la pobreza y subieron el nivel de empleo, los salarios y las jubilaciones.

Los vencimientos de enero de 2027

Para cubrir los compromisos financieros externos por USD 4.370 millones que operan en enero de 2027, el Ministerio de Economía precisó un esquema combinado de desembolsos externos, privatizaciones y compra de divisas con excedente fiscal. Según explicó Luis Caputo, del total a cancelar en el primer mes del próximo año, USD 1.800 millones corresponden exclusivamente al pago de intereses de la deuda.

El desglose financiero informado por el titular de Hacienda contempla el ingreso de USD 1.200 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales de crédito. A esa partida se sumarán otros USD 1.000 millones que cuentan con garantía de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), más unos USD 300 millones proyectados por la venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

La sumatoria de los ingresos externos y de la privatización detallados por el funcionario alcanza los USD 2.500 millones, mientras que la diferencia restante hasta completar el vencimiento total será cubierta mediante la adquisición de divisas al Banco Central de la República Argentina (BCRA) utilizando pesos provenientes del superávit fiscal, según el mecanismo expuesto por el propio ministro.

En materia cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló compras de divisas que ya superaron los USD 16.500 millones en lo que va del año, ubicándose por encima del piso de USD 10.000 millones fijado como objetivo anual. Al referirse a esa intervención oficial en el mercado de cambios, Luis Caputo explicó que la autoridad monetaria adquirió USD 6.500 millones adicionales para evitar una mayor apreciación de la moneda local y reforzar el stock de recursos disponibles.

El ministro de Economía rechazó que el Gobierno utilice la cotización de la divisa estadounidense como ancla antiinflacionaria y sostuvo que, sin esa absorción extra de dólares por parte de la entidad monetaria, el tipo de cambio habría registrado una baja más pronunciada. Con ese respaldo de reservas y el escenario electoral en puerta, el funcionario afirmó que la velocidad de la recuperación económica dependerá del sector privado y advirtió que cualquier ruido político vinculado a la oposición o al gobernador bonaerense demoraría el ritmo de expansión. (Agencia OPI Santa Cruz)