- Publicidad -

(OPI TdF) – El secretario general Juan Carrizo expuso roturas en calderas y sanitarios de múltiples colegios. La gestión provincial modificó el calendario hasta el 23 de diciembre sin concretar ninguna consulta previa al sector docente.

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) repudió la orden del Gobierno provincial que suspende el dictado de clases por cinco días en Ushuaia y Río Grande. Juan Carrizo, Secretario General del gremio, responsabilizó al Ministerio de Educación por camuflar el colapso de la infraestructura bajo el formato de vacaciones.

Adentro del Colegio Juana Azurduy faltan termotanques operativos, mientras la Escuela Olga B. de Arko mantiene fallas en su red sanitaria. Representantes sindicales inspeccionaron los edificios y detectaron la inactividad de las calderas y equipos de recirculación de aire.

- Publicidad -

Durante los comunicados oficiales, el Ejecutivo presentó la inactividad escolar como una simple prolongación del receso de invierno. Las autoridades gubernamentales extendieron el cierre del calendario lectivo hasta el 23 de diciembre e ignoraron la planificación anual de los equipos docentes afectados por los cambios.

Dos jornadas de la nueva extensión caen exactamente el sábado 19 de diciembre y el domingo 20 de diciembre. El líder sindical definió la maniobra administrativa como una táctica de marketing que transfiere la ineficiencia estatal hacia los trabajadores de la educación.

El Colegio Ernesto Sábato mantiene cerrados preventivamente su gimnasio, cocina y comedor institucional. La organización exige un plan de mantenimiento continuo tras confirmar que el Estado interviene las escuelas únicamente cuando estallan las emergencias materiales. (Agencia OPI Tierra del Fuego)