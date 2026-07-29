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(OPI Chubut) – El Ministerio de Economía activó la orden de transferencia hacia el agente financiero provincial para acreditar los fondos correspondientes al séptimo mes del año en todo el sector público.

El Poder Ejecutivo de Chubut anunció desde Rawson la agenda definitiva de ejecución presupuestaria salarial. La administración depositará los haberes correspondientes a julio el lunes 3 de agosto para los jubilados y el martes 4 de agosto para los empleados públicos provinciales.

Conforme a los registros administrativos del Ministerio de Economía, el Banco del Chubut procesará los lotes de transferencias durante la madrugada de cada jornada establecida. Los usuarios visualizarán los fondos disponibles a primera hora mediante los canales electrónicos convencionales y la red de cajeros automáticos.

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Esta ingeniería financiera obliga al fisco provincial a dividir la masa salarial en dos grupos operativos precisos para cumplir con las obligaciones del estado

El tesoro provincial transferirá las liquidaciones del sector pasivo el 3 de agosto.

La administración central depositará los fondos del personal activo el 4 de agosto.

Desde Comodoro Rivadavia, las bases de la Asociación de Trabajadores del Estado monitoreaban esta oficialización tras el cierre de las últimas auditorías contables. El pago de esta nómina representa la mayor erogación de capital mensual para las arcas públicas dentro del bloque patagónico. (Agencia OPI Chubut)