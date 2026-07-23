Petroleros alcanzaron acuerdo salarial

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El Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER) informó que alcanzó un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresariales, que establece un incremento total del 16% para el período paritario 2026.

Tras las negociaciones llevadas adelante por el secretario general del SIPGER, Rafael Güenchenen, el acuerdo fue formalizado este miércoles con la firma de integrantes de la Comisión Directiva del gremio.

La recomposición salarial se aplicará de manera escalonada: a partir de julio, los trabajadores percibirán una suma no remunerativa equivalente al 6%, mientras que durante agosto y septiembre se incorporará un 4% adicional, alcanzando un incremento acumulado del 10%.

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En octubre, ese 10% pasará a integrar los salarios con carácter remunerativo.

En tanto, para los meses de octubre, noviembre y diciembre se acordó una nueva suma no remunerativa equivalente al 3%, que se incorporará de manera remunerativa a los salarios a partir de enero de 2027.

En el tramo final del acuerdo, correspondiente a enero, febrero y marzo de 2027, se aplicará otra suma no remunerativa del 3%, que pasará a ser remunerativa en abril de ese mismo año. (Agencia OPI Santa Cruz)