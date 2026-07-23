Intervino Trabajo ante cierre de sucursal de Carrefour en Río Gallegos

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Luego de conocerse este miércoles el cierre de la sucursal de Carrefour Market de Río Gallegos donde corren riesgo 30 puestos de trabajo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social intervino ante el conflicto y busca resguardar los empleos.

La cartera laboral informó que la empresa deberá garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

El secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena señaló que mantiene comunicación con el Sindicato de Empleados de Comercio y sigue de cerca las negociaciones que se desarrollan entre las partes, “priorizando las instancias de diálogo para alcanzar una solución que resguarde los derechos de los trabajadores”.

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Carrefour anunció este miércoles que cerraría la sucursal ubicada en Avenida Kirchner y al menos 11 podrían continuar la relación laboral en el Hipermercado ubicado en la autovía 17 de Octubre. Mientras 19 serían despedidos con el pago de indemnizaciones.

Desde el gremio de empleados de comercio, el secretario general, Claudio Silva señaló que buscarán la reubicación de todos los afectados y siguen en negociaciones con la empresa.

Trabajo anunció que sigue de cerca el “avance de las conversaciones” y de acuerdo con el resultado de las negociaciones podría convocar a una conciliación obligatoria. (Agencia OPI Santa Cruz)