Ministerio de Educación prórroga receso invernal ante fallas edilicias

- Publicidad -

La cartera provincial reprogramó el calendario escolar hasta el 23 de diciembre para concluir obras edilicias, en simultáneo con el paro indeterminado anunciado por el gremio docente.

En Tierra del Fuego, la ministra Analía Cubino desde el Ministerio de Educación fijó la extensión del receso invernal hasta el 31 de julio mediante la Resolución MED N° 2562/2026 para 45.000 alumnos.

Durante el 18 de diciembre, el Nivel Inicial finaliza el dictado lectivo. Las autoridades postergaron el cierre institucional hasta el 23 de diciembre.

- Publicidad -

En el Nivel Secundario, la cartera corrió la acreditación de materias desde el 9 de diciembre hasta el 22 de diciembre. El Ejecutivo busca culminar tareas edilicias en los establecimientos.

Por parte del sector sindical, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmó un paro por tiempo indeterminado anunciado el 6 de julio en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. El gremio reclama recomposición salarial previa al inicio del ciclo escolar.

La Resolución MED N° 2562/2026 establece el desarrollo de obras de infraestructura y las condiciones climáticas del invierno como causa exclusiva del aplazamiento. (Agencia OPI Tierra del Fuego)