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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció este viernes en Casa de Gobierno que se otorgará un incentivo extraordinario de $500.000 para aquellos docentes que no registraron ausencia laboral durante el primer semestre del año.

El incentivo docente se pagará en la primera quincena de agosto mediante complementaria y es parte de las “acciones de fortalecimiento para la educación santacruceña”.

Vidal reconoció que se acordó en paritarias la devolución de los descuentos realizados a los docentes que se adhirieron al paro durante el conflicto docente que se prolongó hasta el 9 de julio pasado, aunque sostuvo que es una “medida excepcional y no volverá a repetirse”.

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“Tomamos la firme decisión de darnos una nueva oportunidad, devolvemos los días caídos, lo firmamos en la última paritaria, pero también todos tienen que saber que va a ser la última vez” dijo el gobernador.

Respecto al incentivo extraordinario, que será no bonificable ni remunerativo, afirmó que “es importante el reconocimiento a los que se esfuerzan, a los que muestran predisposición, a los que aportan todos los días para poder salir adelante, a los que aman la profesión y tienen vocación de servicio”.

“El objetivo es poner en valor el compromiso de quienes sostuvieron la continuidad educativa durante el ciclo lectivo. No sé si será poco o mucho, pero lo valioso es el gesto, esa caricia para los que realmente tienen vocación de servicio y apuestan a dejar el pasado atrás para mejorar el presente y construir un futuro mucho más digno para todos los santacruceños”, aseveró Vidal. (Agencia OPI Santa Cruz)