Justicia de Chubut aplica la Ley Penal Juvenil en Sarmiento

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Las actuaciones judiciales formalizadas tras los hechos del 27 de septiembre comprenden a tres adultas por sustracción y encubrimiento, junto a la incautación de equipos informáticos y herramientas sustraídas en dos inmuebles.

El juez penal Ariel Quiroga abrió la investigación preparatoria contra una adolescente de 15 años bajo los términos de la nueva Ley Penal Juvenil en los tribunales de Sarmiento, Chubut. La resolución admitió la solicitud formal presentada por el Ministerio Público Fiscal ante los delitos cometidos durante el sábado 27 de septiembre.

El expediente judicial incorporó como imputadas directas a las ciudadanas D.A.M., de 36 años, y E.A.G., de 21 años, en calidad de coautoras de las sustracciones investigadas. Asimismo, la autoridad judicial vinculó formalmente a M.R.P., de 34 años, bajo la figura penal de presunta autora de encubrimiento por receptación.

- Publicidad -

Los cargos atribuidos a la menor contemplan su intervención material en el apoderamiento ilegítimo de una consola de videojuegos provista de joysticks y cables, dos computadoras portátiles y un teléfono celular.

La investigación fiscal acreditó además la pertenencia de la adolescente al grupo delictivo que vulneró las instalaciones de un galpón. En dicho inmueble, las actuaciones constataron la sustracción de más de 15 bienes, entre los cuales constan ruedas de automotores, máquinas para tatuar, impresoras y palas. La causa permanece con la apertura de la investigación formalizada en la sede tribunalicia de Sarmiento. (Agencia OPI Chubut)