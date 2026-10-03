Grasso aceptó la renuncia de cuatro secretarías municipales

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El intendente de la capital santacruceña aceptó las dimisiones de las funcionarias al frente de Obras Públicas, Construcción, Deportes y Desarrollo Comunitario para encarar el último tramo de su mandato.

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, aceptó las renuncias de cuatro integrantes de su equipo de gobierno como parte de un reordenamiento interno diagramado para afrontar el tramo final del mandato comunal. Las dimisiones alcanzaron a las conducciones de las áreas de Planificación y Obras Públicas, Construcción y Ordenamiento Territorial, Desarrollo Comunitario y Deportes.

La medida oficializó la salida de María de los Ángeles Grasso, quien se desempeñaba como titular de la Secretaría de Planificación y Obras Públicas, y de Natalia Quiróz, hasta el momento responsable de la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial. Ambas áreas concentraban el esquema operativo y de infraestructura de la administración local.

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El rearmado institucional comprendió además a Silvina Juárez, quien presentó su dimisión al frente de la Secretaría de Deportes, y a Mónica Gutiérrez, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Con estas resoluciones, el Ejecutivo local dejó vacantes cuatro dependencias operativas de manera simultánea en la capital provincial.

Reorganización del gabinete en Río Gallegos

El jefe de Gabinete municipal, Diego Robles, fundamentó los alejamientos al señalar que responden a una decisión orientada a la dinámica de trabajo local. El funcionario encuadró las salidas dentro de la “movilidad propia de la gestión” ejecutiva ante el inicio del último año de mandato.

Los nombres de las personas designadas para asumir la titularidad de los despachos vacantes se dará a conocer el próximo 5 de octubre, fecha en la que se prevé oficializar las nuevas conducciones de las secretarías comunales. (Agencia OPI Santa Cruz)