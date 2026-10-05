La Justicia investiga fondos de Manuel Adorni en bitcoins

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El Departamento Técnico Cibercrimen analiza 41 transacciones en ocho billeteras de bitcoin para verificar el descargo patrimonial presentado por el exfuncionario ante la Fiscalía Federal N°11 tras rectificar bienes por más de medio millón de dólares.

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó a la Policía Federal Argentina realizar una verificación pericial sobre ocho billeteras virtuales atribuidas al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. Las medidas técnicas buscan responder un pliego de 29 puntos periciales orientados a determinar el origen, control y trazabilidad de los fondos con los que el exfuncionario justificó la rectificación de US$ 591.000 en sus declaraciones juradas.

La tarea encomendada al Departamento Técnico Cibercrimen de la fuerza de seguridad se centra en auditar las direcciones de criptoactivos que registraron actividad entre 2014 y 2018. El peritaje debe determinar si las cuentas corresponden a esquemas de custodia o autocustodia, establecer la fecha fehaciente de su creación y confirmar la identidad de los operadores que conservaron las claves privadas sin dejar rastros electrónicos, condición expuesta por el imputado bajo el formato de paper wallet.

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El análisis pericial comprende un total de 41 movimientos registrados en dichas billeteras digitales. Los peritos oficiales deben establecer si las transferencias fueron cursadas por un único usuario o si existió intervención de terceros con facultades de control sobre los fondos en el período bajo sospecha. Asimismo, el juzgado procura determinar si quien detenta las claves de acceso en la actualidad coincide con la persona que administró los activos entre 2014 y 2018.

La requisitoria judicial incluyó además un requerimiento normativo sobre el marco legal aplicable a las operaciones con monedas digitales en el país durante el período señalado. La fiscalía requirió precisiones técnicas sobre el alcance de la Resolución UIF 300/2014, focalizada en la prevención de lavado de activos mediante criptomonedas, y demandó información sobre los registros obligatorios de plataformas de intercambio y los plazos de archivo vigentes cuando Adorni procedió a liquidar sus tenencias entre 2017 y 2018.

La intervención técnica se activó luego de que el abogado defensor Matías Ledesma acudiera a la sede de la Fiscalía Federal N°11 con las claves de las direcciones cuestionadas. En esa audiencia preliminar se ejecutó un mensaje de desafío firmado en cada billetera para validar su existencia y operatividad técnica, paso procesal que antecede al dictamen definitivo sobre el origen de los fondos declarados como ventas de activos. (Agencia OPI Santa Cruz)