Flávio Bolsonaro agradeció el saludo de Javier Milei

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El respaldo libertario al Partido Liberal tras la primera vuelta electoral consolida un polo regional opositor al Palacio de Planalto, profundizando las rispideces diplomáticas abiertas entre Buenos Aires y Brasilia.

El candidato presidencial del Partido Liberal de Brasil, Flávio Bolsonaro, agradeció públicamente al presidente argentino Javier Milei tras recibir felicitaciones por su desempeño en la primera vuelta electoral de ese país. El postulante brasileño calificó al mandatario nacional como un “amigo” y ratificó en sus redes sociales: “¡Gracias, mi amigo Javier Milei ¡Muy pronto nuestras naciones estarán más cerca! ¡Dios al mando!”. El intercambio confirmó la sintonía estratégica forjada entre los referentes del espacio conservador regional frente al gobierno encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva.

A los reconocimientos hacia la administración argentina se sumó el exdiputado brasileño Eduardo Bolsonaro, quien planteó que el escenario regional demanda una alianza ideológica directa: “El camino hacia la prosperidad comienza en casa. América Latina tiene ante sí la oportunidad histórica de superar el modelo socialista empobrecedor”. El dirigente remarcó: “Tengo la convicción de que, juntos, inauguraremos una verdadera ERA DE ORO para nuestra región, con una firme cooperación en la lucha contra el narcoterrorismo, respeto a la soberanía de nuestras naciones y una economía de mercado justa”, antes de cerrar con una convocatoria expresa a Milei y al pueblo argentino.

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La articulación política entre el jefe de Estado argentino y el clan Bolsonaro exhibe una matriz ideológica común cimentada en la oposición frontal a la conducción del Partido de los Trabajadores. En distintas apariciones públicas, Milei catalogó a Lula como “ladrón” y “comunista”, pronunciamientos que detonaron reclamos formales de la cancillería vecina. La gravitación del mandatario rioplatense en la campaña brasileña incluyó un viaje a la ciudad de San Pablo durante una convención del Partido Liberal, instancia donde la agrupación proclamó la candidatura presidencial de Flávio.

La campaña del espacio brasileño integró la simbología y el repertorio programático desplegados por el oficialismo argentino. En un acto proselitista compartido, el postulante exhibió una tijera de grandes dimensiones para escenificar un recorte del gasto estatal denominado “tijeretazo”, en alusión a las medidas de reducción del sector público ejecutadas en Buenos Aires. Asimismo, al sufragar en un centro de votación ubicado en Río de Janeiro, Bolsonaro proclamó ante los medios la consigna “¡Viva la libertad, carajo!” e insistió en ponderar el programa económico instrumentado en la República Argentina. (Agencia OPI Santa Cruz)