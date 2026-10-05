Comenzó la temporada de pingüinos en Cabo Dos Bahías

Las obras de mantenimiento en pasarelas, provisión de gas y sanitarios se realizaron sin especificar partidas presupuestarias ni fechas de inicio oficial para la temporada de avistamiento.

De acuerdo con la comunicación oficial preliminar, el Gobierno del Chubut informó la conclusión de intervenciones de infraestructura en el Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías, a 28 kilómetros de Camarones, ante el inicio de la temporada de pingüinos de Magallanes.

La administración provincial, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, detalló que los trabajos de temporada baja comprendieron pintura y refacción de una pasarela de 470 metros para organizar el tránsito peatonal. A su vez, el organismo consignó la finalización de una obra de conexión de gas destinada a las dependencias operativas y al personal de control.

El reporte oficial mencionó gestiones orientadas a optimizar el abastecimiento de agua y tareas de fiscalización en Caleta Sara, sumadas a la colocación de cartelería informativa. La comunicación gubernamental no anexó números de expedientes técnicos ni especificaciones sobre el volumen de suministro hídrico alcanzado en la reserva costera.

Convenio con Rewilding Argentina y obras pendientes en sanitarios

Las refacciones de mampostería y pintura en las baterías sanitarias se coordinaron mediante un esquema con la Fundación Rewilding Argentina, sin precisiones sobre el aporte financiero respectivo. El informe tampoco cuantificó el personal asignado a la custodia del área adyacente al Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral y el Parque Provincial Patagonia Azul. (Agencia OPI Chubut)