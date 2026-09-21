Tierra del Fuego promociona oferta turística en la FIT

(OPI TdF) – Cincuenta prestadores y las secretarías de turismo de los tres municipios coordinan rondas comerciales previas con más de 140 operadores en Buenos Aires, sumando la promoción de conectividad con tres aerolíneas.

El Instituto Fueguino de Turismo coordina la comitiva provincial que participará en la Feria Internacional de Turismo 2026, programada del 26 al 29 de septiembre en el predio de La Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La representación oficial nuclea a la Cámara de Turismo provincial, a 50 prestadores de servicios y a las secretarías municipales del sector correspondientes a Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, integradas dentro del espacio asignado al Ente Patagonia en el stand 1120.

El presidente del organismo rector, Dante Querciali, confirmó la agenda de vinculación comercial que incluye una instancia previa a la apertura general del evento. Querciali precisó que “este año estaremos nuevamente acompañados por 50 prestadores turísticos locales que promocionarán sus productos y servicios tanto a los visitantes como a los profesionales. Asimismo, previo a la FIT, realizaremos una instancia de rondas de negocios con 55 prestadores turísticos y más de 140 operadores de Buenos Aires en un espacio organizado por el Instituto para fortalecer acuerdos comerciales entre prestadores y operadores”.

El titular del área institucional sostuvo además que “FIT es una de las ferias más importantes, donde tenemos la posibilidad de posicionar los atractivos que ofrece el destino en el mercado nacional e internacional”. El cronograma fáctico contempla el despliegue de las áreas técnicas de gestión y la presencia de representantes de las compañías aéreas Aerolíneas Argentinas, Jetsmart y GOL, orientadas a difundir esquemas de conectividad para la región.

Durante las jornadas del sábado 26 y domingo 27 de septiembre, la delegación habilitará degustaciones gastronómicas denominadas Sabores Fueguinos en el sector Patagonia, con la intervención de las firmas Laguna Negra, Alfajores Australis y el establecimiento Indiana Restaurante de Río Grande. El esquema de actividades reservó para el lunes 28 de septiembre la presentación técnica ante profesionales de la propuesta binacional Ruta del Fuego, articulada entre Argentina y Chile. (Agencia OPI Tierra del Fuego)