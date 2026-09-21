Conflicto salarial municipal en Río Turbio suma dos meses

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Los trabajadores nucleados en el gremio comunal sostienen bloqueos intermitentes en las vías de ingreso a la localidad, mientras el Ejecutivo local aduce incapacidad financiera para solventar mejoras salariales.

El personal municipal de Río Turbio profundizó las medidas de fuerza gremial en demanda de una recomposición en sus haberes sujeta a la canasta básica total. Las protestas se concentran en los accesos urbanos de la cuenca carbonífera mediante cortes intermitentes de tránsito para visibilizar el reclamo salarial ante la comunidad.

La conducción del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales sostiene este esquema de acción directa tras alcanzar dos meses continuados de reclamos sin acuerdo de partes. El secretario general del gremio comunal, Hugo Ochova, afirmó que la intendencia cuenta con margen para evaluar alternativas de financiamiento que permitan solventar el ajuste solicitado por los operarios comunales.

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La postura oficial mantiene cerrado el margen de negociación en los términos planteados por los agentes públicos. El intendente Darío Menna aseguró que la administración local enfrenta serios impedimentos económicos para otorgar incrementos, fundamentando que las erogaciones destinadas al pago de personal superan los ingresos que perciben las arcas del Estado municipal.

Escenario financiero y continuidad del plan de lucha en la cuenca

La representación gremial ratificó que el eje de la disputa se circunscribe de forma exclusiva a la patronal directa. Desde el SOEM Río Turbio advirtieron que la negociación paritaria corresponde de manera estricta al ámbito municipal, al margen de las gestiones institucionales o contactos políticos que puedan desarrollarse en instancias gubernamentales paralelas.

Las asambleas sostienen la interrupción periódica del paso vehicular en las entradas de la localidad, a la espera de convocatorias formales que destraben la pauta de haberes comunales. (Agencia OPI Santa Cruz)