Camión de carga volcó en Fitz Roy y quedó destruido

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Un camión que transitaba por la Ruta Nacional N°3 en cercanías de Fitz Roy volcó tras una curva y el vehículo quedó destruido sobre la banquina.

El camionero resultó sin lesiones de consideración y según las primeras averiguaciones el accidente se produjo por los fuertes vientos que azotaron el norte de Santa Cruz.

Según los datos registrados por el GPS del camión, el conductor habría tomado una curva a unos 70 kilómetros por hora, antes de perder el control y terminar volcando fuera de la calzada.

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Un conductor que pasaba por el lugar asistió al conductor hasta que se presentaron los Bomberos y efectivos de la Policía de Santa Cruz para realizar las actuaciones periciales. (Agencia OPI Santa Cruz)