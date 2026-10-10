Tierra del Fuego presentó un circuito binacional con Chile

El circuito terrestre integra 1.800 kilómetros entre Argentina y Chile a través de los pasos San Sebastián y Bella Vista, con foco en destinos emergentes y prestadores de la Isla Grande.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo, el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) oficializó el lanzamiento de la Ruta del Fuego, un corredor binacional que enlaza a las localidades de Río Grande y Tolhuin, en la provincia de Tierra del Fuego, con las comunas chilenas de Porvenir, Timaukel y Primavera.

INFUETUR impulsa un itinerario terrestre de 1.800 kilómetros La iniciativa busca integrar sectores que operaban de forma aislada para consolidar el flujo de viajeros en la zona centro y norte de la isla. El titular del organismo provincial, Dante Querciali, señaló durante la apertura: “este nuevo itinerario turístico va a promocionar los destinos emergentes con gran potencial y valor por sus paisajes e historias, consolidando un circuito que hasta ahora se brindaba de forma aislada en algunos sectores”. El funcionario agregó que se trata de un segmento específico que requiere el acompañamiento coordinado entre administraciones públicas y cámaras comerciales para sumar nuevos servicios.

Por su parte, la Directora Provincial de Desarrollo y Gestión Zona Centro y Norte, Stella Alazard, detalló el trazado operativo: “este circuito terrestre que se integra a partir del paso fronterizo San Sebastián y el paso fronterizo Bella Vista, el más austral del mundo, tiene 1800 kilómetros con diferentes atractivos, paisajes, comunidades y servicios”. El recorrido abarca estancias, áreas de costa, bosques, turberas, glaciares y sitios de patrimonio cultural distribuidos en ambos países.

Conexión fronteriza y convocatoria abierta a prestadores El proyecto se encuentra en una etapa activa de vinculación directa con transportistas, alojamientos y comercios locales que operan en los municipios fueguinos y los distritos magallánicos. El trayecto conecta los pasos limítrofes para canalizar el tránsito turístico entre el Atlántico y los canales fueguinos, apuntalando la actividad en zonas que habitualmente quedaban por fuera de los recorridos tradicionales del extremo sur.

El plan continúa con rondas de enlace junto al sector comercial y las cámaras turísticas de la región para fijar la oferta de servicios que estará disponible a lo largo de todo el trayecto binacional. (Agencia OPI Tierra del Fuego)