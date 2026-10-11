Turismo

Ushuaia alcanzó récord histórico de pasajeros aéreos

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El movimiento aerocomercial de cabotaje e internacional superó todas las marcas registradas entre 2017 y 2026, traccionado por servicios directos procedentes de Brasil con una ocupación general del 81%.

Un total de 52.105 pasajeros desembarcaron en Ushuaia durante agosto de 2026, estableciendo el volumen más alto para dicho mes en la serie estadística oficial iniciada en 2017. El reporte oficial elaborado por el Instituto Fueguino de Turismo sobre registros de la Administración Nacional de Aviación Civil y el Sistema de Información Turística de la Argentina confirmó la marca operativa.

El flujo de cabotaje concentró 46.766 arribos, mientras que los vuelos internacionales aportaron 5.339 personas, cifra que representó el 10% del tráfico total del período. Las conexiones directas al exterior sumaron 32 frecuencias, de las cuales 31 enlazaron la terminal fueguina con San Pablo y una operó desde Punta Arenas.

La distribución de los servicios internacionales situó a LATAM Brasil al frente con el 61% de los vuelos, a GOL con el 37% y a Aerolíneas Argentinas con el 2% restante. En conjunto, las aeronaves comerciales completaron sus rutas con un factor de ocupación promedio del 81% de los asientos disponibles.

El presidente del INFUETUR, Dante Querciali, señaló que “la continuidad de esta conectividad internacional durante el mes de agosto refuerza la presencia del Fin del Mundo en los mercados internacionales, extendiendo una dinámica que ya habíamos registrado con fuerza durante el mes de julio”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)

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