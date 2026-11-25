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El encuentro tendrá lugar el 30 de noviembre en el Hotel Patagonia de Río Gallegos, bajo la coordinación del Ministerio de Energía y Minería y el Círculo de Políticas Ambientales.

El Ministerio de Energía y Minería de Santa Cruz, en su carácter de autoridad de aplicación, encabezará el próximo 30 de noviembre una nueva reunión de la Mesa Provincial de Hidrógeno en Río Gallegos. El encuentro se desarrollará entre las 14:30 y las 17:00 en el Hotel Patagonia y contará con la coorganización del Círculo de Políticas Ambientales.

La convocatoria retoma la agenda iniciada en marzo con el propósito de evaluar las condiciones reales y las perspectivas de desarrollo de la industria del hidrógeno en el territorio santacruceño. Durante la jornada se revisará el estado de avance de los proyectos legislativos sobre hidrógeno en el Congreso Nacional, las novedades institucionales en el ámbito provincial y la situación del mercado regional.

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Como eje técnico de la agenda, los organizadores presentarán el Inventario de Proyectos de Hidrógeno Verde del Cono Sur para contrastar el posicionamiento local frente a otros distritos sudamericanos. El cronograma informado por la organización no precisa nombres de funcionarios provinciales intervinientes ni detalla empresas inversoras confirmadas para la mesa de trabajo.

El escenario de revisión industrial

El coordinador del programa de hidrógeno del Círculo de Políticas Ambientales, Juan Carlos Villalonga, advirtió que el sector energético atraviesa una etapa de recalibración global antes de concretar desembolsos de escala en Santa Cruz. La reunión en Río Gallegos buscará actualizar el diagnóstico técnico frente a un contexto internacional donde las operadoras redefinen los plazos previstos originalmente para el hidrógeno verde.

En relación con el momento actual de la actividad, Villalonga sostuvo literalmente que “la industria del hidrógeno atraviesa un período de revisión de escalas y horizontes de tiempo, lo cual representa una nueva oportunidad para que Santa Cruz pueda generar condiciones que se asemejen a lo ya avanzado en algunos países de la región”. Con esa premisa, el intercambio del 30 de noviembre cerrará la instancia de actualización informativa prevista por la autoridad energética provincial para el cierre del año. (Agencia OPI Santa Cruz)