(OPI Chubut) – El relevamiento provincial registró un promedio de ocupación del 80% y un movimiento económico estimado en 11.000 millones de pesos, con alta demanda en áreas costeras y cordilleranas.

Chubut cerró el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre con más de 24 mil turistas y un promedio provincial de ocupación del 80%. El flujo de viajeros generó una estadía media de tres días, un gasto diario por visitante de $ 150.000 y un impacto económico total calculado en $ 11.000 millones en los sectores hotelero, gastronómico y comercial.

Puerto Madryn y la costa alcanzaron ocupación plena

La actividad hotelera llegó al 100% de ocupación en Puerto Madryn, Gaiman, Camarones, 28 de Julio y El Maitén. Por su parte, los registros oficiales ubicaron a Trelew y Río Mayo en torno al 90%, mientras que Comodoro Rivadavia tuvo un incremento del 10% en comparación con 2026, impulsado por los eventos del trigésimo aniversario del muelle de ultramar Antonio Morán.

En las Áreas Naturales Protegidas, más de 12.000 personas recorrieron los circuitos habilitados, lo que representó una suba del 4% interanual. Península Valdés encabezó el ingreso con 6.500 personas entre el sábado y el lunes (un 9% más respecto de 2025), mientras que Punta Tombo recibió más de 3.000 visitantes y Punta Loma superó los 1.000 accesos. En el mar, el avistaje de ballenas sumó 4.800 pasajeros en 110 salidas náuticas durante el sábado y domingo.

La cordillera agotó pasajes en La Trochita y sumó visitas en chacras

En la zona cordillerana, el tren turístico La Trochita completó su capacidad operativa tanto en la estación de Esquel como en la de El Maitén, con más de 180 pasajeros en cada formación. La demanda en Esquel dejó sin disponibilidad los boletos para los viajes programados entre el martes 13 y el viernes 23 de octubre.

Hacia el resto de la Comarca Andina, el campo de tulipanes en Trevelin sostuvo un intenso flujo de visitantes, mientras que el Laberinto Patagonia, en El Hoyo, computó cerca de 1.000 ingresos, concentrando su mayor concurrencia durante el sábado con la presentación de una obra teatral de agenda regional.

El sector turístico chubutense retoma el ritmo semanal con reservas completas en las salidas ferroviarias de Esquel hasta el 23 de octubre y el sostenimiento operativo de las temporadas de fauna costera y floración cordillerana. (Agencia OPI Chubut)