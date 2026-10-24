Chubut impulsa la economía circular en Península Valdés

La Administración del Área Natural Protegida instaló bancos y estructuras con personal propio a partir de componentes recuperados del Parque Eólico La Flecha mediante un esquema conjunto entre el sector público y privado.

Península Valdés incorporó nuevo mobiliario e infraestructura en la Unidad Operativa Punta Pirámide mediante el uso de madera plástica elaborada con materiales reciclados, en una acción coordinada por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut y la Administración del Área Natural Protegida Península Valdés.

El esquema integró al Gobierno Provincial con las firmas Aluar y Goldwind, junto a la organización La Ciudad Posible, y fue presentado en el Istmo Carlos Ameghino con la presencia de la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo; la gerenta general de la administración local, María Eugenia Vall; el vicepresidente de Goldwind International, Zhou Jianqing; el gerente industrial de Aluar, Ángel Reyes; la gerenta de Asuntos Públicos de la eólica, María Veronica Barzola; el intendente de Puerto Pirámides, Jorge Perversi, y el secretario de Turismo de Puerto Madryn, Pablo Tedesco.

La Unidad Operativa Punta Pirámide utilizó madera plástica generada a partir de lonas de aerogeneradores instalados en el Parque Eólico La Flecha combinadas con otros descartes industriales. Este proceso técnico estuvo a cargo de La Ciudad Posible en el marco del programa Driving Waste Zero impulsado por la compañía Goldwind para sectores de uso público del área protegida.

Los elementos procesados permitieron la reconstrucción de miradores costeros y el recambio de bancos con y sin respaldo dentro de la reserva. Durante la presentación, la funcionaria Nadia Bravo sostuvo: “Península Valdés es un ejemplo para el resto de las áreas protegidas, porque venimos desarrollando distintas mejoras y esta iniciativa es un paso más en ese camino. Transformar materiales que podrían convertirse en residuos en nuevos recursos para mejorar la infraestructura demuestra el potencial de la economía circular y abre la puerta a futuras acciones conjuntas entre el sector público y el privado”.

La ejecución de las obras y la colocación de las estructuras en el terreno se concretaron con mano de obra y personal operativo perteneciente de manera exclusiva a la Administración del Área Natural Protegida Península Valdés. (Agencia OPI Chubut)