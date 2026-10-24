Fernando Muñoz recibió 17 años de prisión en Santa Cruz

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El tribunal de juicio impuso la pena tras el recalculo de la Fiscalía sobre la acusación por homicidio simple, luego del hecho perpetrado en una vivienda de calle Ramírez.

La Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Cruz condenó a Fernando Exequiel Muñoz a la pena de 17 años de prisión por el asesinato de Óscar Javier Lancucheo, ocurrido en la ciudad de Río Gallegos. El fallo judicial, resuelto el jueves 22 de octubre, determinó la sanción penal contra el imputado por el hecho perpetrado contra el trabajador de maestranza del Hospital Regional, quien tenía 35 años al momento del suceso.

El proceso judicial contempló una modificación sustancial en la tipificación de la causa penal durante el desarrollo de las audiencias. Muñoz llegó a juicio imputado por la figura de homicidio agravado criminis causae, escala que establecía prisión perpetua, pero la acusación fiscal desistió de dicha calificación y requirió una pena de 19 años de cárcel bajo la figura de homicidio simple, fijando finalmente los magistrados la condena en diecisiete años de cumplimiento efectivo.

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El hecho investigado se ejecutó el sábado 26 de octubre de 2024 en un inmueble ubicado sobre la calle Francisco Ramírez al 100, donde el personal de seguridad halló el cuerpo de la víctima con múltiples heridas punzo-cortantes provocadas mediante el empleo de un arma blanca. La comprobación del deceso cerró las primeras diligencias periciales ordenadas en el domicilio de la capital santacruceña.

Fernando Exequiel Muñoz confesó el hecho

Las actuaciones judiciales en la ciudad de Río Gallegos comenzaron a partir de una comunicación telefónica recibida por las autoridades policiales, originada por la denuncia de una mujer en una vivienda situada sobre la calle Jofré de Loaiza al 700. La testigo manifestó en sede policial que su expareja, Fernando Exequiel Muñoz, se presentó en ese lugar y admitió de forma directa haber ultimado a un allegado, dato que permitió a las comisiones operativas desplazarse hacia el domicilio de calle Francisco Ramírez donde se encontraba el cadáver de Lancucheo.

A partir de la verificación de la muerte en el lugar, las dependencias policiales coordinaron un operativo de cerrojo territorial en distintos puntos estratégicos de la capital santacruceña. El despliegue de las brigadas concluyó con la aprehensión del causante en las inmediaciones de la Costanera de Río Gallegos, sector donde quedó bajo arresto formal y a disposición de los estrados judiciales hasta el pronunciamiento de la sentencia condenatoria. (Agencia OPI Santa Cruz)