Policía encuentra sin vida a un joven en Las Heras

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Efectivos policiales acudieron a una propiedad del complejo habitacional tras un aviso de los residentes del sector. Las autoridades judiciales dispusieron el traslado del cuerpo a la morgue oficial para determinar las causas del deceso.

Un joven de 29 años fue hallado sin vida en el interior de su domicilio particular en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, durante la noche del domingo, según se informó de manera preliminar. El procedimiento se inició luego de que residentes del sector emitieran un llamado de alerta que motivó el desplazamiento de efectivos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz hasta el inmueble ubicado en el barrio 64 Viviendas.

Al ingresar a la propiedad señalada por los vecinos, el personal policial constató el fallecimiento del ocupante de la vivienda y dio intervención inmediata a las autoridades judiciales de turno. A partir de la notificación oficial del hallazgo, la Justicia dispuso la apertura de las actuaciones correspondientes con el objetivo de establecer las circunstancias y causales que provocaron el deceso.

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Como parte de las diligencias preliminares ordenadas sobre el caso, los investigadores recibieron la directiva de relevar los antecedentes personales del hombre fallecido. De forma complementaria, la sede judicial interviniente indicó el traslado de los restos hacia la morgue oficial para la realización de la autopsia médico-legal. (Agencia OPI Santa Cruz)