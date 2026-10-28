Santa Cruz

Una funcionaria de Educación volcó en Ruta 3 y sufrió lesiones graves

Una funcionaria de Educación volcó en Ruta 3 y sufrió lesiones graves
Una funcionaria de Educación volcó en Ruta 3 y sufrió lesiones graves
- Publicidad -

La integrante de la cartera educativa zonal permanece internada en el área de cuidados intensivos del hospital caletense debido a múltiples fracturas intercostales, mientras se peritan las causas del siniestro vial en el norte santacruceño.

La funcionaria de la Dirección de Escuelas de la Zona Norte del Consejo Provincial de Educación (CPE), Mónica Adela Poggio, protagonizó un despiste y vuelco sobre la Ruta Nacional N° 3, en cercanías de Fitz Roy, durante un viaje hacia el sur provincial. El siniestro vial se registró un lunes alrededor de las 8.30 horas, a unos 60 kilómetros al sur de Caleta Olivia, cuando el rodado en el que circulaba la docente perdió estabilidad y terminó su recorrido a 20 metros de la calzada.

Poggio conducía una camioneta Toyota Hilux en la que transportaba más de 50 matafuegos, elementos que habían sido retirados de establecimientos educativos de Caleta Olivia para gestionar su recarga. Luego del hecho, la educadora recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladada de urgencia hacia el Hospital Zonal de Caleta Olivia para su atención médica especializada.

- Publicidad -

En el centro asistencial se constató que la paciente sufrió fracturas en sus costillas, cuadro por el cual permanece internada en la unidad de terapia intensiva con lesiones de carácter grave. Las actuaciones periciales quedaron a cargo del personal de la Subcomisaría de Fitz Roy, que mantiene abierta la investigación para establecer la mecánica del hecho sobre la traza nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)

- Publicidad -
Periodismo independiente de la Patagonia

Elegí a OPI Santa Cruz como fuente preferida en Google

Recibí nuestras investigaciones, primicias y coberturas de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego directamente en Noticias Destacadas.

Agregar como medio preferido

Notas relacionadas

Continúa la búsqueda de los nenes en el río Gallegos

Continúa la búsqueda de los nenes en el río Gallegos

Policía encuentra sin vida a un joven en Las Heras

Policía encuentra sin vida a un joven en Las Heras

EL Secretario General de ADOSAC, César Alegre - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

ADOSAC advierte una pérdida salarial superior al 10 por ciento

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Publicidad -
- Publicidad -

Más noticias

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil - Foto: NA

Catamarca unifica sus elecciones en octubre de 2027

Seguridad clasifica a prófugos por su nivel de peligrosidad - Foto: Ron Lach

Seguridad clasifica a prófugos por su nivel de peligrosidad

Migraciones niega el ingreso de Flávio Bolsonaro al país - Foto: NA

Flávio Bolsonaro abordó un vuelo privado en Puerto Iguazú

Choque de trenes en España al menos 64 muertos

Choque de trenes en España al menos 64 muertos