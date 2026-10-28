Una funcionaria de Educación volcó en Ruta 3 y sufrió lesiones graves

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La integrante de la cartera educativa zonal permanece internada en el área de cuidados intensivos del hospital caletense debido a múltiples fracturas intercostales, mientras se peritan las causas del siniestro vial en el norte santacruceño.

La funcionaria de la Dirección de Escuelas de la Zona Norte del Consejo Provincial de Educación (CPE), Mónica Adela Poggio, protagonizó un despiste y vuelco sobre la Ruta Nacional N° 3, en cercanías de Fitz Roy, durante un viaje hacia el sur provincial. El siniestro vial se registró un lunes alrededor de las 8.30 horas, a unos 60 kilómetros al sur de Caleta Olivia, cuando el rodado en el que circulaba la docente perdió estabilidad y terminó su recorrido a 20 metros de la calzada.

Poggio conducía una camioneta Toyota Hilux en la que transportaba más de 50 matafuegos, elementos que habían sido retirados de establecimientos educativos de Caleta Olivia para gestionar su recarga. Luego del hecho, la educadora recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladada de urgencia hacia el Hospital Zonal de Caleta Olivia para su atención médica especializada.

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En el centro asistencial se constató que la paciente sufrió fracturas en sus costillas, cuadro por el cual permanece internada en la unidad de terapia intensiva con lesiones de carácter grave. Las actuaciones periciales quedaron a cargo del personal de la Subcomisaría de Fitz Roy, que mantiene abierta la investigación para establecer la mecánica del hecho sobre la traza nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)