Continúa la búsqueda de los nenes en el río Gallegos

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Más de un centenar de efectivos y especialistas provinciales y nacionales despliegan rastrillajes acuáticos y terrestres con equipamiento técnico y canes adiestrados en sectores críticos de la cuenca fluvial santacruceña.

El operativo de búsqueda para hallar a los hermanos José y Leo, de 10 y 12 años, se reanuda este miércoles por la mañana en la zona de Palermo Aike sobre el curso del río Gallegos. Ambos niños desaparecieron el domingo por la tarde cuando intentaban cruzar las aguas, contingencia que motivó el inicio inmediato de las acciones de auxilio y rescate.

El jefe de Gabinete del gobierno provincial, Pedro Luxen, confirmó la incorporación de seis buzos procedentes de El Calafate, El Chaltén y Gobernador Gregores para recorrer el sector fluvial. El despliegue subacuático previsto para esta jornada suma el soporte técnico de cámaras subacuáticas y ecosondas, herramientas destinadas a inspeccionar pozones que alcanzan los siete metros de profundidad.

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El procedimiento reúne a más de 120 personas pertenecientes a dependencias provinciales y fuerzas nacionales, con intervención de rescatistas, personal sanitario y equipos de asistencia. Los familiares de los menores permanecen en el lugar y acompañan a diario las tareas operativas de las distintas dotaciones asignadas al terreno.

La Policía de Santa Cruz encabeza la inspección en las márgenes terrestres del cauce mediante guías con perros entrenados en la localización de personas. El jefe de la fuerza policial santacruceña, comisario general Diego Agüero, precisó que el empleo de los canes resulta un elemento determinante para fijar y delimitar el perímetro del rastreo en la ribera del río Gallegos.

Estas tareas terrestres se desarrollan junto con los equipos técnicos que inspeccionan los sectores fluviales en el paraje de Palermo Aike. El dispositivo sostiene las labores sobre los pozones de agua de hasta siete metros y las costas del cauce con la presencia de los familiares y el despliegue de las fuerzas de seguridad. (Agencia OPI Santa Cruz)